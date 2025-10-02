Μεσολόγγι: Γυναίκα παγιδεύτηκε σε λακκούβα γεμάτη νερό!

Μία γυναίκα έμεινε εγκλωβισμένη στο όχημά της για τρεις ολόκληρες ώρες, όταν το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε μέσα σε μια μεγάλη λακκούβα γεμάτη νερό κοντά στο σπίτι της στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, το πρωί της Τετάρτης.

Η λακκούβα αυτή προκλήθηκε από εργασίες που είχε αναλάβει η ΔΕΥΑΜ και παρέμεινε ανέπαφη για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλώντας προβλήματα στην τοπική κοινότητα.

Η συγκεκριμένη λακκούβα, όπως αναφέρει το aixmi-news.gr, είχε ανοιχτεί πριν από καιρό από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μεσολογγίου (ΔΕΥΑΜ) για εργασίες συντήρησης και επισκευών.

Μετά το πέρας των εργασιών, οι εργάτες προσπάθησαν να καλύψουν με χώμα το σημείο, ωστόσο η λύση ήταν προσωρινή και η λακκούβα παρέμεινε εκτεθειμένη για αρκετό διάστημα, όπως αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής.

Ο δρόμος όπου βρίσκεται η λακκούβα είχε ασφαλτοστρωθεί κατά τη διάρκεια της δημαρχίας του κ. Λύρου, γεγονός που είχε φέρει ικανοποίηση στους κατοίκους, καθώς βελτιώθηκε η καθημερινή πρόσβαση στην περιοχή. Παρόλα αυτά, η παρατεταμένη αμέλεια όσον αφορά την αποκατάσταση της λακκούβας δημιούργησε σοβαρό κίνδυνο, ο οποίος έγινε εμφανής κατά τη διάρκεια της σημερινής βροχόπτωσης.

Η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε το πρωί είχε ως αποτέλεσμα να παρασυρθεί το χώμα που είχεριφθεί στην τρύπα, γεμίζοντας τη λακκούβα με νερό. Η οδηγός δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της μεγάλης εσοχής, η οποία είχε πλέον βάθος τουλάχιστον μισού μέτρου. Όταν το αυτοκίνητο κόλλησε μέσα στην παγίδα αυτή, η γυναίκα βρέθηκε εγκλωβισμένη για τρεις ώρες, μέχρι να καταφέρει να απεγκλωβιστεί με τη βοήθεια περαστικών και αρχών.