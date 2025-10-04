Τραγωδία στον Πειραιά: 77χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε καμπίνα κρουαζιερόπλοιου

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (3/10) σε κρουαζιέροπλοιο που είχε καταπλεύσει στο λιμάνι του Πειραιά, όταν ένας 77χρονος τουρίστας Βρετανικής καταγωγής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην καμπίνα του.

Στο σημείο μετέβησαν ιατροί του Κ/Ζ, όπου του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, ο ασθενής παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα και διακομίστηκε σε ιδιωτική κλινική, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α’ Λιμενικό τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

