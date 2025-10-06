Εκλογές με... TikTok: Οι μαθητές «δωροδοκούν» τους ψηφοφόρους τους με παγωτά και ντόνατς

Οι μαθητικές εκλογές στα σχολεία δεν θυμίζουν πλέον σε τίποτα εκείνες των προηγούμενων χρόνων. Το TikTok έχει αναδειχθεί σε νέο «εκλογικό κέντρο» για πολλούς μαθητές που διεκδικούν μια θέση στο 15μελές, αφήνοντας πίσω τις αφίσες και τα χειρόγραφα συνθήματα.

Σε ένα Γυμνάσιο ένας υποψήφιος μαθητής μοίρασε ντόνατς και παγωτά στους συμμαθητές του. Οι φίλοι του φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του, ενώ το βίντεο με τη σκηνή έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες ένας μαθητής δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο γεμάτος ενέργεια και αυτοπεποίθηση να απευθύνεται στους συμμαθητές του:

«3 λόγοι να με ψηφίσεις για πρόεδρο του δεκαπενταμελούς:

Νούμερο 1: Εκδρομούλα κάθε εβδομάδα – όπου θες!

Νούμερο 2: Να φέρουμε καλύτερο φαγητό στο κυλικείο.

Νούμερο 3: Αν έχει σκουπίδια, θα τα καθαρίσω!».

Το βίντεο έκανε τον γύρο των social media και άνοιξε τον δρόμο για μια νέα «γενιά» προεκλογικών καμπανιών.