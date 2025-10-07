ΕΛΣΤΑΤ: Αντιμέτωπο με την πείνα το 7% των Ελλήνων

Σοβαρά ζητήματα επάρκειας τροφής καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ, αποκαλύπτοντας ότι το 7% του πληθυσμού της Ελλάδας αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής πέρυσι.

Από αυτό το ποσοστό, το 1,6% βρέθηκε αντιμέτωπο με σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, γεγονός που σημαίνει ότι πέρασε τουλάχιστον μία ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή, λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.

Τι σημαίνει ανεπάρκεια τροφής

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, ένα νοικοκυριό χαρακτηρίζεται ότι αντιμετωπίζει μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια όταν τουλάχιστον ένα μέλος του δήλωσε ότι τους προηγούμενους 12 μήνες αναγκάστηκε να παραλείψει γεύμα, έφαγε λιγότερο από όσο χρειαζόταν, έμεινε χωρίς τροφή, πεινούσε αλλά δεν έφαγε, ή πέρασε μία ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Η εικόνα την τελευταία πενταετία

Σε ιστορικό πλαίσιο, τα στοιχεία δείχνουν ότι κατά την περίοδο 2019-2023, το ποσοστό όσων αντιμετώπισαν μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής κυμάνθηκε σταθερά μεταξύ 6% και 8%. Για τη σοβαρή ανεπάρκεια, το μέσο ποσοστό της τελευταίας πενταετίας παρέμεινε στο 1,5%.

