Τα μάτια στον ουρανό - Λάμπει η υπερπανσέληνος του Οκτωβρίου - Γιατί λέγεται «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

Στον ουρανό λάμπει το εντυπωσιακό θέαμα της υπερπανσέληνου του Οκτωβρίου. Πρόκειται για την πρώτη υπερπανσέληνο της χρονιάς, η οποία είναι το μεγαλύτερο και φωτεινότερο φεγγάρι του 2025, καθώς η Σελήνη φτάνει στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη.

Το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

Η πανσέληνος του Οκτωβρίου φέρει το παρατσούκλι «Φεγγάρι της Συγκομιδής» («Harvest Moon»).

Σύμφωνα με το Almanac, αυτό το όνομα δίνεται στην πανσέληνο που βρίσκεται χρονικά πιο κοντά στην Ισημερία του Σεπτεμβρίου (η οποία φέτος ήταν στις 22 Σεπτεμβρίου).

Η ονομασία προέρχεται από τη λαϊκή παράδοση των αγροτών. Το δυνατό φως αυτής της πανσελήνου επέτρεπε στους αγρότες να μαζεύουν τη σοδειά τους μέχρι αργά το βράδυ – όχι μόνο τη νύχτα της πανσελήνου, αλλά και τις νύχτες πριν και μετά.

Παρόλο που το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» εμφανίζεται συχνότερα τον Σεπτέμβριο, το σεληνιακό ημερολόγιο όρισε τον Οκτώβριο ως τον μήνα του «Φεγγαριού Συγκομιδής» για το 2025.

