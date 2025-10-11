Παγκράτι: Λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ – Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (11/10), λίγο πριν από τις 05:30, στη συμβολή των οδών Φιλολάου και Χρεμωνίδου, στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Action24, λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια του ατυχήματος, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβεστική για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την παροχή βοήθειας στους εμπλεκόμενους.