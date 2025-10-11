Νέο σκάφος με μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαύδου - Διασώθηκαν 56 άτομα

Μία βάρκα με μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου το βράδυ του Σαββάτου (11/10).

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 56 αλλοδαποί επιβαίνοντες σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή δύο ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή πλοίου της δύναμης FRONTEX, το οποίο εντόπισε τη λέμβο, ενώ στη συνέχεια οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με τη βοήθεια δεύτερου πλοίου της ίδιας δύναμης στο νησί της Γαύδου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην περιοχή έπνεαν άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης