Λιβύη: Τουλάχιστον 61 σοροί μεταναστών έχουν ανασυρθεί από τις ακτές τις τελευταίες δύο εβδομάδες

Τουλάχιστον 61 σοροί μεταναστών έχουν ανασυρθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες στην ακτή δυτικά της πρωτεύουσας της Λιβύης, Τρίπολη, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε το Σάββατο (11/10) ιατρικό κέντρο.

Το Κέντρο Επείγουσας Ιατρικής και Υποστήριξης, που υπάγεται στο υπουργείο Υγείας, ανέφερε ότι τα πτώματα ανασύρθηκαν από την περιοχή από τη Ζουάρα έως το Ρας Ιτζντίρ, κοντά στα σύνορα με την Τυνησία.

«Τα λείψανα τριών ατόμων βρέθηκαν στη Mellitah και 12 σοροί στη Zuwara, όλα ανήκουν σε παράνομους μετανάστες», ανέφερε το κέντρο.

Άλλη ομάδα 34 σορών ανασύρθηκε στη Zuwara, Abu Kammash και Mellitah, πρόσθεσε το κέντρο.

Πρόσθεσε ότι 12 σοροί θάφτηκαν, αλλά κάποια άλλα μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο για αυτοψίες και τεκμηρίωση.

Στην επαληθευμένη σελίδα του κέντρου στο Facebook δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες ιατρών που δείχνουν να ανασύρουν τις σορούς από τις παραλίες και να τα τοποθετούν σε λευκές πλαστικές σακούλες.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 50 άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε πλοίο που μετέφερε 75 Σουδανούς πρόσφυγες ανοικτά των ακτών της Λιβύης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του IOM, συνολικά 894.890 μετανάστες από 45 εθνικότητες σε 100 δήμους της Λιβύης διέμεναν στη χώρα.

Η Λιβύη έχει γίνει διαδρομή διέλευσης για τους μετανάστες που φεύγουν από τις συγκρούσεις και τη φτώχεια προς την Ευρώπη μέσω της Μεσογείου, από την πτώση του δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι το 2011.

*Με πληροφορίες από πρακτορείο Reuters

