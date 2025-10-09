Ουρές έξω από την ελληνική πρεσβεία στην Ινδία από επίδοξους μετανάστες - Viral βίντεο

Ινδοί δημοσιογράφοι προειδοποιούν για την δράση αυτονομιστικών κινημάτων αλλά και για το ότι η Ελλάδα θεωρείται «πύλη εισόδου» στην Ευρώπη

Επιμέλεια - Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει εντύπωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού δείχνει εκατοντάδες πολίτες από την πολιτεία Πουντζάμπ της Ινδίας να περιμένουν σε τεράστιες ουρές έξω από την πρεσβεία της Ελλάδας στο Νέο Δελχί. Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η ινδική ιστοσελίδα India Times, το περιστατικό έχει προκαλέσει φόβους για την ύπαρξη νέων κυκλωμάτων μετανάστευσης και εκμετάλλευσης ανθρώπων με προορισμό την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τους Ινδούς δημοσιογράφους, το φαινόμενο συνδέεται με τη διαχρονική επιθυμία πολλών οικογενειών στο Πουντζάμπ να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό, θεωρώντας τη μετανάστευση ένδειξη επιτυχίας και κοινωνικής ανόδου. Ωστόσο, μετά τα σκάνδαλα εκμετάλλευσης που αποκαλύφθηκαν στον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εικόνες έξω από την ελληνική πρεσβεία προκαλούν ανησυχία ότι ένα νέο κύκλωμα εκμετάλλευσης ανθρώπων μπορεί να ξεκινά τη δράση του.

«Οι ουρές αυτές δεν είναι φυσιολογικές»

Όπως μεταδίδει η India Times, ο χρήστης του X @kushal_mehra δημοσίευσε δύο βίντεο από διαφορετικές ημέρες, στα οποία φαίνονται εκατοντάδες νέοι - οι περισσότεροι από το Πουντζάμπ - να σχηματίζουν ουρές έξω από την ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχί. Στην ανάρτησή του ανέφερε:


«Θα ήθελα να προειδοποιήσω έγκαιρα τις κυβερνήσεις της Ινδίας και της Ελλάδας. Φαίνεται πως επίκειται ένα νέο σκάνδαλο διακίνησης ανθρώπων, αυτή τη φορά με προορισμό την Ελλάδα».

Σε επόμενο μήνυμά του σημείωσε πως «οι ουρές αυτές δεν είναι φυσιολογικές» και ότι «πολλοί αθώοι νέοι Πουντζάμπι περιμένουν έξω από την πρεσβεία, πιστεύοντας ότι θα τους δοθεί μια ευκαιρία στο εξωτερικό». Ο ίδιος κάλεσε τις αρχές των δύο χωρών να δράσουν άμεσα ώστε «να μην επαναληφθεί αυτό που συνέβη στον Καναδά».

Η «παγίδα» του Καναδά

Η India Times υπενθυμίζει ότι ο Καναδάς υπήρξε για δεκαετίες ο πιο δημοφιλής προορισμός των Ινδών μεταναστών από το Πουντζάμπ. Χιλιάδες οικογένειες πούλησαν περιουσίες ή δανείστηκαν μεγάλα ποσά για να στείλουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις ιστορίες είχαν τραγική κατάληξη.

Σύμφωνα με τις αναφορές, αρκετοί νέοι κατέληξαν να εργάζονται παράνομα, χωρίς δικαιώματα, υπό συνθήκες καταναγκασμού ή ακόμη και εκβιασμού από οργανωμένα κυκλώματα. Άλλοι βρέθηκαν παγιδευμένοι σε δίκτυα πορνείας, εμπορίας ναρκωτικών ή πλαστών εγγράφων. Κάποιοι οδηγήθηκαν σε απόγνωση, με καταγεγραμμένες περιπτώσεις αυτοκτονιών.

Η εφημερίδα τονίζει ότι αυτά τα περιστατικά δεν ήταν μεμονωμένα, αλλά αποτέλεσμα ενός «οργανωμένου συστήματος εκμετάλλευσης» που επωφελήθηκε από τη μεγάλη ζήτηση για βίζες και από την αδυναμία των αρχών να ελέγξουν τα κυκλώματα που υπόσχονταν «νόμιμη εργασία στο εξωτερικό».

Οι φιλο-χαλιστανικές οργανώσεις και οι διασυνδέσεις τους

Ένα από τα πιο ανησυχητικά σημεία του δημοσιεύματος της India Times αφορά τη δραστηριότητα φιλο-Χαλιστανικών οργανώσεων, οι οποίες - σύμφωνα με Ινδούς αναλυτές - διατηρούν διασυνδέσεις με κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Το κίνημα του Χαλιστάν είναι ένα αυτονομιστικό κίνημα που επιδιώκει τη δημιουργία μιας πατρίδας για τους Σιχ με την ίδρυση ενός εθνοθρησκευτικού κυρίαρχου κράτους που ονομάζεται Χαλιστάν[Α] (κατά λέξη "γη του Χάλσα") στην περιοχή του Παντζάμπ.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Καναδάς έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε κέντρο δράσης τέτοιων ομάδων, οι οποίες εμφανίζονται να χρησιμοποιούν τα δίκτυα της διασποράς για να στρατολογούν και να μετακινούν άτομα, εκμεταλλευόμενες την ευαλωτότητά τους. Αυτά τα δίκτυα, σημειώνουν οι συντάκτες, φαίνεται να αναζητούν πλέον νέους διαδρόμους στην Ευρώπη - με την Ελλάδα να αποτελεί έναν πιθανό «ενδιάμεσο σταθμό», λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της δυνατότητας ελεύθερης μετακίνησης εντός της ΕΕ.

Η India Times προειδοποιεί ότι, χωρίς στενή συνεργασία ανάμεσα στις αρχές των δύο χωρών, υπάρχει κίνδυνος η Ελλάδα να μετατραπεί ακούσια σε νέο κόμβο παράνομης μετανάστευσης και εκμετάλλευσης, παρόμοιο με αυτόν που είχε διαμορφωθεί στον Καναδά.

Η Ελλάδα ως νέα «πύλη» προς την Ευρώπη

Όπως επισημαίνει η ινδική ιστοσελίδα, η Ελλάδα προσφέρει στους παράνομους μετανάστες ένα προφανές πλεονέκτημα: η είσοδος σε κράτος - μέλος της ΕΕ μπορεί να οδηγήσει ευκολότερα στη μετακίνηση προς πιο πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία ή η Γαλλία.

Επιπλέον, τα αυστηρότερα μεταναστευτικά μέτρα που έχουν υιοθετήσει ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να ωθούν τα κυκλώματα να «μεταφέρουν» τη δραστηριότητά τους προς την Ευρώπη, εκμεταλλευόμενα τις αδυναμίες των συστημάτων ελέγχου και θεώρησης.

Οι Ινδοί συντάκτες χαρακτηρίζουν τη μαζική συγκέντρωση έξω από την ελληνική πρεσβεία «προειδοποιητικό σήμα», επισημαίνοντας ότι πίσω από κάθε αίτηση μπορεί να κρύβεται μια ιστορία χρέους, απελπισίας και εκμετάλλευσης.

Έκκληση για κοινή δράση

Το δημοσίευμα καταλήγει με έκκληση προς τις κυβερνήσεις της Ινδίας και της Ελλάδας να κινητοποιηθούν άμεσα, προκειμένου να διερευνηθούν τα βίντεο και να εντοπιστούν τα κυκλώματα που πιθανόν εκμεταλλεύονται ευάλωτους Ινδούς πολίτες. «Αν δεν ληφθούν μέτρα εγκαίρως», γράφει η India Times, «η Ελλάδα κινδυνεύει να αντιμετωπίσει ό,τι συνέβη στον Καναδά - μια κρίση που ξεκίνησε με ψεύτικες υποσχέσεις και κατέληξε σε ανθρωπιστική τραγωδία».

