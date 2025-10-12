Πάρος: Τραυματισμός ναυτικού στο λιμάνι - Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής (12/10), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πάρου για τον τραυματισμό ενός 57χρονου ημεδαπού ναυτικού (ειδικότητας αρχιθαλαμηπόλου), ενός επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου, κατά τη διαδικασία πρόσδεσης του στο λιμάνι της Πάρου.

Συγκεκριμένα, ο 57χρονος χτύπησε σε πίνακα δικτύων κατά την προετοιμασία αποεπιβίβασης του πλοίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο κεφάλι, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Ο τραυματίας μετέβη στο Κέντρο Υγείας της Πάρου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Διαβάστε επίσης