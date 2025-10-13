Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

Εξιτήριο έλαβε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος, λίγο μετά τις δέκα και μισή το πρωί της Δευτέρας, από το νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είναι καλά στην υγεία του, έλαβε οδηγίες από τους θεράποντες γιατρούς και οδεύει προς την κατοικία του.

Υπενθυμίζεται πως ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», λόγω ελαφράς αδιαθεσίας.

Σε χθεσινή σχετική ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος αναφέρθηκε πως «ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γεώργιος Γεννηματάς", όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».

