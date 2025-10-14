Απεργία 14ης Οκτωβρίου: Κοσμοσυρροή στον τελευταίο συρμό του Μετρό - Πώς θα κινηθούν τα μέσα

«Χειρόφρενο» τραβούν σήμερα οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που συμμετέχουν στην σημερινή απεργία κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει και 13ωρη απεργία.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ακολουθεί πλήθος κόσμου έσπευσε να προλάβει τον τελευταίο συρμό του Μετρό πριν οι εργαζόεμνοι «σηκώσουν» χειρόφρενο προκειμένου να εξυπηρετηθούν με αποτέλεσμα στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα να προκληθεί συνωστισμός.

Πώς θα κινηθούν τις επόμενες ώρες τα Μέσα Μεταφοράς

Μετρό, Ηλεκτρικός και τραμ συμμετέχουν στην σημερινή απεργία με στάση απεργίας στην αρχή και το τέλος της βάρδιας τους.

Τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς κινήθηκαν από τις 9 το πρωί έως και τις 17:00 το απόγευμα, προκειμένου να διευκολύνουν την μετακίνηση τών συμμετεχόνωτων στο απεργιακό συλλαλητήριο. Από τις 17:00 και μετά δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο.

Αντίθετα τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα πραγματοποιούν δρομολόγια έως τις 21:00 το βράδυ.

Αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια :

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

ο τελευταίος στις 15:19,

ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

ο τελευταίος στις 15:24

ο τελευταίος στις 16:14

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο τελευταίος στις 15:29

ο τελευταίος στις 14:55

ο τελευταίος στις 14:55,

ο τελευταίος στις 15:11.

