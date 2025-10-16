Ανείπωτη τραγωδία: Νεκρός σε τροχαίο κοντά στο «ΓΝΑ 251» μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας
Ο άτυχος άνδρας έχασε την ζωή του σε τροχαίο στην Αθήνα
Στην θλίψη «βύθισε» την τοπική κοινωνία της Λαμίας η είδηση θανάτου του μηχανικού της Πολεμικής Αεροπορίας, Αντώνη Τάτση σε τροχαίο στην Αθήνα, το πρωί της Πέμπτης (16/10).
Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στο 251 ΓΝΑ, όπου κινούνταν με το μηχανάκι του. Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε για να του παρασχεθεί βοήθεια και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Φως στα αίτια του τραγικού συμβάντος αναμένεται να ρίξει το πόρισμα της Τροχαίας και η ιατροδικαστική εξέταση που παραγγέλθηκε στην αντίστοιχη Υπηρεσία Αθηνών.
