Χίος: Διάσωση 29 μεταναστών μετά από πρόσκρουση λέμβου – Δύο ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους

Είκοσι τέσσερις αλλοδαποί εντοπίστηκαν στην περιοχή Παντουκιός της Χίου, ενώ ακόμη πέντε άτομα, ανάμεσά τους δύο χωρίς τις αισθήσεις τους, απεγκλωβίστηκαν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης σε δυσπρόσιτο, βραχώδες σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22:30 το βράδυ της Πέμπτης (16/10), όταν η λέμβος προσέκρουσε στα βράχια του Παντουκιού, με αποτέλεσμα πέντε άτομα να εγκλωβιστούν σε δύσβατο σημείο, καθιστώντας απαραίτητη την παρέμβαση των σωστικών συνεργείων.

Συνολικά, δέκα από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι υπόλοιποι φιλοξενούνται προσωρινά σε ασφαλή χώρο υπό την εποπτεία των αρχών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που έσπευσαν στην περιοχή μετά από ειδοποίηση για πρόσκρουση λέμβου στην ακτογραμμή.

Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της πρόσκρουσης και η διαδρομή της λέμβου πριν την προσέγγιση στο νησί.