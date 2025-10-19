Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στον ανακριτή σήμερα οι 22χρονοι, τι θα ισχυριστούν

Ενώπιων του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο 22χρονοι που έχουν συλληφθεί από τις Αρχές για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στην περιοχή της Φοινικούντας.

Οι δύο νεαροί αναμένεται να αλληλοκατηγορηθούν και να ρίξουν ο ένας στον άλλον τις ευθύνες.

Η επιχειρηματολογία που θα εκφράσουν οι δύο νεαροί για να πείσουν τις δικαστικές αρχές για τους ισχυρισμούς τους αναμένεται να έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο φερόμενος ως συνεργός αναμένεται να επιμείνει στη θέση που υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή της σύλληψης του, ότι όχι μόνο δεν πυροβόλησε, αλλά ότι δεν βρισκόταν καν παρών τη στιγμή του εγκλήματος.

Από την άλλη πλευρά ο άλλος 22χρονος και φερόμενος ως εκτελεστής αναμένεται να υποστηρίξει ότι ούτε εκείνος πυροβόλησε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη και πως ήταν απλώς ο οδηγός του σκούτερ, χωρίς να γνωρίζει τις ακριβείς προθέσεις ή ενέργειες του φίλου του.

Τα επιχειρήματα του φερόμενου εκτελεστή για να πείσει ότι δεν πάτησε τη σκανδάλη

Τα επιχειρήματά του φερόμενου εκτελεστή έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: φέρεται να ισχυρίζεται ότι αν είχε σκοπό να σκοτώσει, δε θα έδινε το πραγματικό του όνομα και τη διεύθυνσή του σπιτιού του στο ξενοδοχείο όπου διέμειναν λίγο πριν τη δολοφονία, ούτε θα είχε μαζί του το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο, καταχωρημένο στο όνομά του.

Ωστόσο, ο κατηγορούμενος μπορεί προανακριτικά να έκανε χρήση του δικαιώματος της σιωπής και να μην έδωσε κατάθεση, ωστόσο, προφορικά φέρεται να είπε σε αστυνομικό ότι απλώς ακολούθησε τον φίλο του σε μια «δουλειά», για την οποία γνώριζε μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Μάλιστα, εκείνος θα τον μετέφερε με το σκούτερ, ενώ ο φίλος του θα του έδινε αμοιβή 500, 1.000 ή 1.500 ευρώ, ανάλογα με το πώς θα εξελισσόταν η υπόθεση.

Νέα δεδομένα περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την υπόθεση

Στο μεταξύ, νέα στοιχεία και δεδομένα για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας αποκαλύφθηκαν τις προηγούμενες ώρες που την κάνουν ακόμη πιο περίπλοκη.

Όπως προέκυψε στα ρούχα του φερόμενου εκτελεστή δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας. Πρόκειται για τα ρούχα και τον εξοπλισμό που εντόπισαν οι αρχές στο σπίτι του 22χρονου και τα οποία φαίνεται να φορούσε κατά την ημέρα της διπλής ανθρωποκτονίας, τα οποία και εξετάσθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Τα σενάρια κατά τα φαινόμενα είναι δύο: είτε δεν πυροβόλησε τελικά εκείνος, είτε έπλυνε πολύ καλά τα ρούχα του μετά τη δολοφονία.

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες

Οι επόμενες ημέρες κρίνονται ως κρίσιμες, με τους αστυνομικούς να επιταχύνουν τις ενέργειές τους προκειμένου να διαλευκάνουν την υπόθεση.

Το Star αποκάλυψε τι έλεγε το 68χρονο θύμα και ιδιοκτήτης του κάμπινγκ λίγες μόλις ημέρες πριν δολοφονηθεί εμπιστευτικά σε μία φίλη του.

«Είναι δύο εβδομάδες που με πυροβόλησαν στο κεφάλι, πήγα νοσοκομείο, τώρα είμαι κάμπινγκ. Κρατώ την ψυχραιμία μου και προσπαθώ μέσω της αστυνομίας να βρω τι κρύβεται από πίσω, γιατί δεν έχω πειράξει κουνούπι. Ζούμε σε ένα τρελό άπληστο κόσμο».

Ο 68χρονος αναφερόταν στην επίθεση που είχε δεχθεί στις αρχές του Σεπτέμβρη με το αεροβόλο. Προσπαθούσε να καταλάβει ποιος και γιατί θέλει το κακό του. Αυτά φέρεται να μετέφερε στους αστυνομικούς η κοντινή του φίλη, δείχνοντάς τους μάλιστα τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει στο viber.

Στο μεταξύ, το Ανθρωποκτονιών αναλύει πυρετωδώς τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου αλλά και ένα τεράστιο υλικό που έχει συγκεντρώσει από 300 κάμερες ασφαλείας σε Μεσσηνία και Αθήνα.

