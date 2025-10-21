Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο στην ανατολική Θεσσαλονίκη – Εκτροπές κυκλοφορίας

Απρόοπτο περιστατικό τα ξημερώματα της Τρίτης (21/10) στην περιοχή της Τούμπας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν μεγάλο δέντρο κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη.

Η πτώση του δέντρου σημειώθηκε στο ρεύμα ανόδου προς Κωνσταντινουπολίτικα, το οποίο και παραμένει κλειστό, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.

Η ρίζα του δέντρου βρισκόταν εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, γεγονός που ενδέχεται να σχετίζεται με την αστάθεια του κορμού, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στη νύχτα και ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε στο σημείο και προχώρησε σε κοπή τμημάτων του δέντρου, ωστόσο, ο κορμός δεν έχει απομακρυνθεί ακόμη, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να έχει διακοπεί.