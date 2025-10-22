Τρίκαλα: Προθεσμία για την Παρασκευή πήρε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του

Ανάστατη παραμένει μία –υπό κανονικές συνθήκες– ήσυχη γειτονιά στα Τρίκαλα, ύστερα από μία αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/10).

«Πρωταγωνιστής» του τραγικού περιστατικού ένας 18χρονος, που κατηγορείται ότι έπνιξε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους, χρησιμοποιώντας μία πετσέτα.

Το φρικιαστικό περιστατικό συνέβη ξαφνικά, ενώ μητέρα και γιος έβλεπαν τηλεόραση. Όπως ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς, το κίνητρό του ήταν ότι η μητέρα του τον εξέθετε με τη συμπεριφορά της στη γειτονιά.

Ο 18χρονος, ο οποίος φέρεται να εμφανίζεται τις τελευταίες ώρες ντροπαλός, με χαμηλό βλέμμα, δίχως να ζητά τίποτα και με τον φόβο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή (22/10) ενώπιον του ανακριτή.

«Δεν έχω κανέναν φίλο, με έχουν στο περιθώριο»

«Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις», ισχυρίστηκε, τονίζοντας πως θα περιγράψει όλα όσα βίωσε από την παιδική του ηλικία μέχρι τη στιγμή του φόνου στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στο πλευρό του, στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, βρίσκονται ο πατέρας και η αδελφή του, η οποία σπουδάζει στο Βόλο, ενώ και οι δύο προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί.

