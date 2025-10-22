Συνεχείς οι ροές μεταναστών στην Κρήτη: Πάνω από 200 αφίξεις μέσα σε 24 ώρες

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη τις τελευταίες ώρες.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο νησί έχουν καταφθάσει από το πρωί της Τρίτης (21/10) τέσσερα καραβάνια με περισσότερους από 200 μετανάστες.

Αναλυτικά:

Πρώτο καραβάνι: Χθες το πρωί ενημερώθηκαν οι αρχές για ένα σκάφος στη θαλάσσια περιοχή «Παπαδοπλάκα» Καλών Λιμένων. Πάνω βρίσκονταν 28 άτομα (26 άνδρες και 2 ανήλικοι) οι οποίοι είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους από το Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα και είχαν δώσει από 13.000 έως 14.000 δηνάρια Λιβύης καθώς και 5.000 δολάρια Η.Π.Α για την μεταφορά τους. Ως διακινητής συνελήφθη ένας 22χρονος υπήκοος Νότιου Σουδάν.

Δεύτερο καραβάνι: Χθες το πρωί στελέχη της Λιμενικής Αρχής του Ηρακλείου, εντόπισαν πλησίον της παραλίας Αγίου Ιωάννη του Δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου 97 άτομα (88 άνδρες και 9 ανήλικους), οι οποίοι είχαν προηγουμένως αποβιβαστεί από λέμβο στην περιοχή. Σύμφωνα τις καταθέσεις του ξεκίνησαν από τις ακτές Μουσαϊντ καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα χρηματικά ποσά μεταξύ των 8.000 έως 16.000 δηναρίων Λιβύης και από 220.000 έως 240.000 γκινέ Αιγύπτου. Η λέμβος μεταφοράς των αλλοδαπών καταστράφηκε. Ως διακινητές συνελήφθησαν ένας 21χρονος και ένας 30χρονος υπήκοοι Σουδάν.

Τρίτο καραβάνι: Τις πρωινές ώρες χθες, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου της Γαύδου εντόπισαν στην περιοχή Κόρφου Γαύδου 101 άτομα (όλοι άντρες).

Τέταρτο καραβάνι: Χθες το πρωί ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 42 άτομα (19 άντρες, 13 γυναίκες και 10 ανήλικοι) από φουσκωτή λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου.

Με πληροφορίες από cretapost.gr

Διαβάστε επίσης