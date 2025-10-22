Τραγωδία σε χωριό της Λάρισας: Καταπλακώθηκε από δέντρο που έκοβε – Νεκρός ένας 58χρονος
Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε σε ορεινό χωριό της Ελασσόνας
Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί της Τετάρτης (22/10), ένας άνδρας ηλικίας 58 ετών σε ορεινό χωριό της Ελασσόνας.
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, ο άτυχος άνδρας φέρεται να καταπλακώθηκε από δέντρο που έκοβε. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
Ο άντρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας γύρω στις 12 το μεσημέρι, όπου παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.
