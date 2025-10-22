Τέλος εποχής για τη ΣΕΤΤΗΛ στον Πύργο: Τελευταία υποστολή σημαίας για την ιστορική μονάδα

Μια ιστορική περίοδος για την πόλη του Πύργου ολοκληρώθηκε, καθώς χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η τελευταία υποστολή της σημαίας στο στρατόπεδο «Ταγματάρχη (ΠΖ) Καραχάλιου Χρήστου», όπου στεγαζόταν η Σχολή Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΣΕΤΤΗΛ).

Έπειτα από 53 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ηλειακή πρωτεύουσα, η μονάδα κλείνει οριστικά και μεταφέρεται στην Πάτρα, όπου θα ενταχθεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΚΕΤΧ).

Για την ώρα, στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου φιλοξενείται η 18η ΕΜΟΔΕ του Πυροσβεστικού Σώματος, αν και δεν είναι σαφές για πόσο ακόμη.

Το μέλλον και η «ζωή» αυτού του σημαντικού τμήματος της πόλης εναποτίθεται στην προσπάθεια για ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής στον χώρο.

*Με πληροφορίες από ilialive

