Πιτσιλής: Φορολογικά πρόστιμα 1,1 δισ. ευρώ σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Έως το τέλος του 2025 θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα ΚΥΔ - Εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις σε 48

Newsbomb

Πιτσιλής: Φορολογικά πρόστιμα 1,1 δισ. ευρώ σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Από τα 466 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων που λειτουργούν έχουν ελεγχθεί τα 225 και από αυτά στα 48 εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψος 1,1 δις ευρώ». Αυτό έκανε γνωστό στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής. Όπως είπε ο κ, Πιτσιλής το τελευταίο διάστημα, μετά την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, έχουν ενταθεί οι φορολογικοί έλεγχοι και εκτίμησε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί.

«Καλύψαμε το 50% των ελέγχων στα 466 συνολικά 466 ΚΥΔ, από φορολογική σκοπιά, αισιοδοξούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα τους έχουμε ολοκληρώσει και τα στοιχεία θα τα διαβιβάσουμε στους εισαγγελείς που ασχολούνται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να κάνουν τη δική τους αξιολόγηση», ανέφερε ο κ. Πιτσιλής απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι το ελεγκτικό έργο της αρχής στα ΚΥΔ γίνεται πιο δύσκολο πολλές φορές, καθώς δεν τα βρίσκουν ανοιχτά, ενώ διευκρίνισε ότι οι έλεγχοι στη Κρήτη έχουν ολοκληρωθεί.

Απαντώντας σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη σχετικά με την επιχείρηση της οικονομικής αστυνομίας και τις 37 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων που αξιοποιήθηκαν προέρχονται από την ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο ρόλος της ΑΑΔΕ δεν «είναι πανελεγκτική αρχή, δεν κάνει ελέγχους για πλαστά Ε9 και πλαστούς τίτλους, αλλά ελέγχει την φορολογητέα ύλη που αποκρύπτεται».

Ερωτηθείς από τον ανεξάρτητο βουλευτή, Αλέξανδρο Αυλωνίτη για την πρόταση της ΝΔ για τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτός να γίνει από την ΑΑΔΕ, ο πρόεδρος της Αρχής είπε ότι «στο πλαίσιο της μεταφοράς ενσωμάτωσης του οργανισμού στην ΑΑΔΕ, πρέπει να κάνουμε αυτόν τον έλεγχο "δέουσας επιμέλειας" στα συστήματα του οργανισμού».

« Να δούμε τι συστήματα υπάρχουν να τα αξιολογήσουμε και επιχειρησιακά και νομικά, ποιες είναι οι συμβατικές δεσμεύσεις, ποια είναι τα παραδοτέα, ποιες είναι οι συνέπειες μη τήρησης. Άρα, λοιπόν, εμείς, αυτή τη δουλειά ούτως ή άλλως θα την κάνουμε. Θέλουμε να ξέρουμε τι είναι αυτό που παραλαμβάνουμε ως προς τα πληροφοριακά στοιχεία, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αποτύπωση και ευχαρίστως να δώσουμε όλα αυτά που μας ζητούνται με το έγγραφο της Εξεταστικής Επιτροπής», τόνισε ο κ. Πιτσιλής.

Σε άλλη ερώτηση, αναφορικά με δημοσίευμα που φέρει αγρότη να έχει λάβει 2,5 εκ. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να έχει 7 ΙΧ, μεταξύ των οποίων και μία "Τζιάγκουαρ", και στο ερώτημα εάν η Αρχή θα το ελέγξει, ο κ. Πιτσιλής απάντησε: «Η ΑΑΔΕ έχει προγραμματισμό ελέγχων, αλλά παρακολουθούμε και την επικαιρότητα. Μπαίνει και στο δικό μας ραντάρ οτιδήποτε, και μάλιστα τέτοιων διαστάσεων και μεγεθών, υποπίπτει στην αντίληψή μας, μας κεντρίζει το ενδιαφέρον».

Τέλος, ο κ. Πιτσιλής ανέφερε ότι η ΑΑΔΕ έχει διαρκή και στενή συνεργασία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία και της διαβιβάζεται άμεσα οτιδήποτε στοιχείο ζητηθεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:43ΕΛΛΑΔΑ

Σμύρνη: Νέα συνάντηση την Πέμπτη Ελλάδας - Τουρκίας για τα ΜΟΕ

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο με την παράσυρση μητέρας και παιδιού

18:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Νοκ άουτ ο Χολμς για την Βίρτους Μπολόνια

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Η «επιδημία» των ληστειών στα μουσεία της Γαλλίας - Πορσελάνες, κοσμήματα, χρυσός και νομίσματα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων έχουν κλαπεί τους τελευταίους μήνες

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Πιτσιλής: Φορολογικά πρόστιμα 1,1 δισ. ευρώ σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Mόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν»: Η φαρμακερή ατάκα Άδωνι για την απουσία Δένδια από την συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

18:21ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Εορταστικό έπαθλο 150.000 ευρώ από το Λαϊκό Λαχείο για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Γκάζι: Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ

18:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» 55% στις απάτες μεταφορών πίστωσης - Μία περίπτωση ανά 136.000 συναλλαγές

18:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μικρός ελέφαντας έπαιξε «ποδόσφαιρο» με κολοκύθα σε ζωολογικό κήπο - Δείτε βίντεο

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένα βήμα πριν από συμφωνία για 150 σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη Gripen

17:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Με 159 «ναι» πέρασε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

17:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Η Volkswagen σταματά την παραγωγή Golf

17:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η UEFA πήρε θέση για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Ανατροπή του Ράσφορντ από τον Τζολάκη»

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Η ανατροπή με την «φευγαλέα συνάντηση» ανιψιού και «συνεργού» μετά τη δολοφονία

17:43ΕΘΝΙΚΑ

Νίκος Δένδιας: Έχουμε την δυνατότητα παραγωγής άνω των 1.000 drones ετησίως

17:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: «Εντυπωσιακή η ανταπόκριση» - Τα κορυφαία ονόματα σε γεμάτο Telekom Center Athens

17:28LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Η Χλόη «αρπάζει» την κόρη της

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Τη μέρα που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής γύρισε από το Παρίσι

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «πράσινο» χόμπι που σώζει τα πεσμένα δέντρα - Πώς μετατρέπονται σε κανάτες και κουτάλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Γκάζι: Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

17:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Με 159 «ναι» πέρασε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Η ανατροπή με την «φευγαλέα συνάντηση» ανιψιού και «συνεργού» μετά τη δολοφονία

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

17:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η UEFA πήρε θέση για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Ανατροπή του Ράσφορντ από τον Τζολάκη»

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Τη μέρα που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής γύρισε από το Παρίσι

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο με την παράσυρση μητέρας και παιδιού

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο πλανήτης μας έχει πλέον και άλλον... συνοδό στο διάστημα - Ανακαλύφθηκε το ημί-φεγγάρι 2025 pn7

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Δεν θα πατήσουν πόδι τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα

18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Mόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν»: Η φαρμακερή ατάκα Άδωνι για την απουσία Δένδια από την συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

17:43ΕΘΝΙΚΑ

Νίκος Δένδιας: Έχουμε την δυνατότητα παραγωγής άνω των 1.000 drones ετησίως

15:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Ένταλμα σύλληψης για τον δημοφιλή λυράρη μετά το «Όχι» του Αρείου Πάγου

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που όρκες επιτίθενται σε ιστιοπλοϊκό στην Πορτογαλία - Πώς τις απέκρουσαν και διέσωσαν το σκάφος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ