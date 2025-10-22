Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 87 αλλοδαποί νότια της Γαύδου
Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου
Υπό την καθοδήγηση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ολοκληρώθηκε σήμερα επιτυχώς επιχείρηση διάσωσης 87 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή περίπου 35 ναυτικά μίλια νότια - νοτιοδυτικά της Γαύδου.
Στην επιχείρηση συμμετείχε πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX συνέδραμε από αέρος στον εντοπισμό της λέμβου.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου.
