Νέα «καραβιά» 69 μεταναστών στη Γαύδο - Κυρίως άνδρες Αιγυπτιακής καταγωγής
Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στον προσωρινό χώρο φιλοξενιάς στην Αγυιά Χανίων, όπου φιλοξενούνται αυτήν τη στιγμή συνολικά 176 άτομα
Ακόμα ένα καράβι γεμάτο με παράνομους μετανάστες κατέφθασε στη Γαύδο, με συνολικά 69 άτομα να εντοπίζονται το απόγευμα της Δευτέρας (06/10) στην παραλία της Τρυπητής.
Πρόκειται κυρίως για άνδρες Αιγυπτιακής καταγωγής. Σύμφωνα με τη neakriti.gr, εκ των 69 μεταναστών οι 48 είναι Αιγύπτιοι, οι 11 Πακιστανοί και 10 υπήκοοι Σουδάν.
Αργά το βράδυ, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων, όπου φιλοξενούνται αυτήν τη στιγμή συνολικά 176 άτομα. Οι αρχές συνεχίζουν την παρακολούθηση και τη διαχείριση της κατάστασης.
