Μυτιλήνη: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή μετά από ναυάγιο - Διασώθηκαν 17 μετανάστες
Το ναυάγιο σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 3,3 μίλια ανατολικά του Πλωμαρίου
Ναυάγιο σκάφους με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (5/10) στη θαλάσσια περιοχή 3,3 μίλια ανατολικά του Πλωμαρίου ανοιχτά της Μυτιλήνης.
Μέχρι στιγμής διασώθηκαν 17 αλλοδαποί ενώ ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Πλωμαρίου.
Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν σκάφη και ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος και της Frontex.
