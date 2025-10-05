Μυτιλήνη: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή μετά από ναυάγιο - Διασώθηκαν 17 μετανάστες

Το ναυάγιο σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 3,3 μίλια ανατολικά του Πλωμαρίου 

Μυτιλήνη: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή μετά από ναυάγιο - Διασώθηκαν 17 μετανάστες
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Ναυάγιο σκάφους με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (5/10) στη θαλάσσια περιοχή 3,3 μίλια ανατολικά του Πλωμαρίου ανοιχτά της Μυτιλήνης.

Μέχρι στιγμής διασώθηκαν 17 αλλοδαποί ενώ ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Πλωμαρίου.

Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν σκάφη και ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος και της Frontex.

