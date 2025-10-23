Σοβαρό τροχαίο στην εθνική οδό Θερμοπυλών - Ιτέας: Έσκασε το λάστιχο και το αυτοκίνητο έφερε τούμπες

Σοβαρό τροχαίο με αυτοκίνητο να φέρνει τούμπες και να «προσγειώνεται» στο μέσον του οδοστρώματος, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10/25) στην εθνική οδό Θερμοπυλών - Ιτέας, έξω από τη Λαμία.

Ο 78χρονος οδηγός του οχήματος με καταγωγή από τη Λοκρίδα, κινούνταν με το όχημά του στο ρεύμα προς Λαμία, όταν λίγο πριν τη διασταύρωση της οδού με την Ιερά Μονή Δαμάστας, έσκασε το μπροστινό λάστιχο με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του και να φέρει τούμπες, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς.

Το όχημα «προσγειώθηκε» στο μέσον σχεδόν του δρόμου, με τον οδηγό - ευτυχώς - να βγαίνει μόνος του από τα συντρίμμια και να αναζητά βοήθεια.

Ο 78χρονος έδειχνε καλά στην υγεία του, ωστόσο το ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο ανέλαβε τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας προκειμένου να του γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις.

Αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας, έφτασαν γρήγορα στο σημείο προκειμένου να βοηθήσουν τον οδηγό και να σημάνουν το αναποδογυρισμένο όχημα μέχρι να φτάσει οδική βοήθεια.

Ειδοποιήθηκε και η Πυροσβεστική που με ένα όχημα ανέλαβε την πλύση του οδοστρώματος.

