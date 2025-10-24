Συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση 8χρονου από τη Νέα Ιωνία

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση ανηλίκου από την περιοχή της Νέας Ιωνίας το μεσημέρι της Παρασκευής (24/10).

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 24/10/2025, περίπου στις 12:00, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Νέας Ιωνίας

Αττικής, ο Ναντάφ Ριάντ, 8 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα,

24/10/2025 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν

εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή

του σε κίνδυνο. Ο ανήλικος πιθανόν να συνοδεύεται από την μητέρα του. Ο Νανταφ

Ριάντ έχει ύψος 1,10μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την

ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν βερμούδα, κόκκινη ζακέτα και λευκά αθλητικά

παπούτσια.

