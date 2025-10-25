Νεκρός κυνηγός στο Πήλιο μετά από πτώση σε πλαγιά

Τραγικό επίλογο είχε σήμερα το μεσημέρι το κυνήγι για μια παρέα φίλων στο Πήλιο. Ενώ βρίσκονταν σε απόκρημνη πλαγιά σε περιοχή μεταξύ των Χανίων και του Κισού, ο ένας φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε από βράχο, με αποτέλεσμα μοιραίο για τη ζωή του.

Πληροφορίες του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ, αναφέρουν ότι πρόκειται για 64χρονο που κατά την πτώση τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι και υπέκυψε στα τραύματα του.

Ακολούθησαν στιγμές πανικού και αναστάτωσης με τους φίλους του να εκλιπαρούν για βοήθεια.

Το Αστυνομικό Τμήμα Βορείου Πηλίου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.