Άρτα: Άνοιξαν σφραγισμένες αντλίες πρατηρίου καυσίμων - Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα

Μία ασυνήθιστη υπόθεση έλαβε χώρα στην περιοχή της Άρτας, όπου τέσσερα άτομα επιχείρησαν να αφαιρέσουν καύσιμα από πρατήριο υγρών καυσίμων, το οποίο είχε σφραγιστεί τον περασμένο Σεπτέμβριο για νοθεία καυσίμων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι τρεις άνδρες και μία γυναίκα έφτασαν από την Αθήνα στην Άρτα με ένα βυτιοφόρο και έναν γερανό. Περίπου στις 22:30 της Παρασκευής (24/10), παραβίασαν τις σφραγίδες του πρατηρίου, το οποίο είχε σφραγιστεί από την ΑΑΔΕ μετά από πανελλαδική επιχείρηση για νοθευμένα καύσιμα, αναφέρει η epiruspost.gr.

Οι δράστες πρόλαβαν να παραβιάσουν τις σφραγίδες μίας δεξαμενής και του πρατηρίου, ενώ σκοπός τους, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ήταν η αφαίρεση των καυσίμων και πιθανόν η αφαίρεση των πειραγμένων αντλιών.

Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που περνούσε από το σημείο και γνώριζε ότι το πρατήριο ήταν σφραγισμένο, αντιλήφθηκε τις κινήσεις τους και ενημέρωσε άμεσα την Ασφάλεια Άρτας.

Κλιμάκιο της υπηρεσίας έφτασε στο σημείο και προσήγαγε τους τρεις Έλληνες και τον έναν Ρουμάνο στην Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας. Οι συλληφθέντες δεν συνεργάστηκαν και περιορίστηκαν να δηλώσουν: «Ό,τι έχουμε να πούμε θα το πούμε στο δικαστήριο».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση σφραγίδων της ΑΑΔΕ, και εντός της ημέρας οι δράστες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Παράλληλα, κλιμάκιο του Τελωνείου βρίσκεται ήδη στο πρατήριο για να ελέγξει αν πρόλαβαν να μεταγγίσουν τα λαθραία καύσιμα στο βυτιοφόρο των 40 τόνων. Αν επιβεβαιωθεί, οι συλληφθέντες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν και πρόσθετες κατηγορίες.

