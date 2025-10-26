Κρήτη: Ταυτόχρονες πυρκαγιές σε δύο διαμερίσματα στα Χανιά - Ένας ηλικιωμένος στο νοσοκομείο

Φωτιά ξέσπασε σε δύο διαμερίσματα στα Χανιά το μεσημέρι της Κυριακής, στις 12.00 το μεσημέρι. Οι δύο εστίες εκδηλώθηκαν σε διαμέρισμα στην Χαλέπα αλλά και σε χωριό του Δήμου Πλατανιά, στο Μανωλιόπουλο. Οι φλόγες πήραν γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι πυροσβέστες κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά άμεσα, πριν επεκταθούν σε διπλανά σπίτια. Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν εντός και των δύο διαμερισμάτων, τόσο σε δωμάτια όσο και στις κουζίνες, από όπου φαίνεται ότι προκλήθηκαν και τα δύο συμβάντα.

Στη Χαλέπτα κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτική μεταφορά ενός ηλικιωμένου κατοίκου, ο οποίος είχε εκτεθεί σε καπνό, καθώς βρισκόταν εντός του σπιτιού.

Συνολικά, στις δύο επιχειρήσεις συμμετείχαν έξι οχήματα και 17 πυροσβέστες.