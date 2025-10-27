Φωτιά τώρα στα Ανώγεια - Καίει κοντά σε σπίτια

Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε στα Ανώγεια Ρεθύμνου, ύστερα από εκδήλωση εστίας φωτιάς κοντά στον οικισμό.

Στην περιοχή, όπου έπνεαν ισχυροί άνεμοι, έσπευσαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 20 πυροσβέστες, που κατάφεραν να οριοθετήσουν άμεσα τη φωτιά, πριν απειληθούν σπίτια στο Μετόχι.

Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμε και ομάδα ΕΜΟΔΕ, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.