Φωτιά τώρα στα Ανώγεια - Καίει κοντά σε σπίτια
Την έντονη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε μία εστία φωτιάς που εκδηλώθηκε κοντά στον οικισμό των Ανωγείων στα ορεινά του Ρεθύμνου
Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε στα Ανώγεια Ρεθύμνου, ύστερα από εκδήλωση εστίας φωτιάς κοντά στον οικισμό.
Στην περιοχή, όπου έπνεαν ισχυροί άνεμοι, έσπευσαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 20 πυροσβέστες, που κατάφεραν να οριοθετήσουν άμεσα τη φωτιά, πριν απειληθούν σπίτια στο Μετόχι.
Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμε και ομάδα ΕΜΟΔΕ, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
