28η Οκτωβρίου: Στην Ψέριμο 11 μαθητές από το Περιστέρι για τη μαθητική παρέλαση

Μαζί με τους μαθητές της Ψερίμου θα παρελάσουν και μαθητές του Περιστερίου για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, εθνικής υπερηφάνειας και αληθινής ενότητας, πραγματοποιήθηκε χθες στην ακριτική Ψέριμο η εκδήλωση για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και σήμερα, 28 Οκτωβρίου 2025, όλα τα παιδιά θα παρελάσουν στην παραλία του νησιού, τιμώντας το ΟΧΙ του 1940.

Στην Ψέριμο βρέθηκε μαζί με τα παιδιά του 11ου Δημοτικού Σχολείου του Περιστερίου, ο δήμαρχος, Ανδρέας Παχατουρίδης, που συνόδευσε τους μαθητές, με τους γονείς τους και τους συνεργάτες του και ο δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος.

Η παρουσία των μαθητών από το Περιστέρι στην Ψέριμο είχε βαθύ συμβολικό χαρακτήρα: το μεγάλο αστικό κέντρο και η εσχατιά της Ελλάδας ενώθηκαν μέσα από την εκπαίδευση, την αγάπη και την αλληλεγγύη, αποδεικνύοντας πως η Ελλάδα της ψυχής δεν γνωρίζει αποστάσεις.

Οι μαθητές στάθηκαν δίπλα στους δύο μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ψερίμου, το οποίο φέτος, ύστερα από 15 χρόνια, ξανάνοιξε τις πόρτες του, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και ζωής στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου.

Ο Δήμαρχος Καλυμνίων, κ. Γιάννης Μαστροκούκος, δήλωσε: «Σήμερα, στην άκρη του Αιγαίου, η Ελλάδα ενώθηκε ξανά μέσα από τα παιδιά της. Ο Δήμαρχος Περιστερίου, οι μαθητές, οι γονείς και οι συνεργάτες μας έφεραν στην Ψέριμο το πιο ζωντανό μήνυμα αλληλεγγύης. Όταν το κέντρο αγκαλιάζει την εσχατιά, τότε η Ελλάδα μεγαλώνει. Ευχαριστώ θερμά τον φίλο Δήμαρχο Περιστερίου, κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, για τη συγκινητική του παρουσία και στήριξη».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Περιστερίου, κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για τη συμμετοχή των μαθητών του στην εκδήλωση και υπογράμμισε τη σημασία της παιδείας και της ενότητας των Ελλήνων, όπου κι αν βρίσκονται.

Η Κάλυμνος και τα μικρά νησιά της, όπως η Ψέριμος, βρίσκονται πλέον ψηλά στον χάρτη της εθνικής ευαισθησίας και της αναγνώρισης. Από την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Τέλενδο μέχρι τις σημαντικές δωρεές μεγάλων εφοπλιστικών οικογενειών, κάθε πράξη δείχνει πως η προσπάθεια των ακριτών νησιωτών αναγνωρίζεται και εμπνέει.

Η σημερινή ημέρα στην Ψέριμο δεν ήταν απλώς μια επέτειος· ήταν ένα ζωντανό μάθημα ενότητας, πατριωτισμού και ελπίδας για το μέλλον της Ελλάδας

Διαβάστε επίσης