28η Οκτωβρίου: Στην Ψέριμο 11 μαθητές από το Περιστέρι για τη μαθητική παρέλαση

Το μεγάλο αστικό κέντρο και η εσχατιά της Ελλάδας ενώθηκαν μέσα από την εκπαίδευση, την αγάπη και την αλληλεγγύη

Newsbomb

28η Οκτωβρίου: Στην Ψέριμο 11 μαθητές από το Περιστέρι για τη μαθητική παρέλαση

Μαζί με τους μαθητές της Ψερίμου θα παρελάσουν και μαθητές του Περιστερίου για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, εθνικής υπερηφάνειας και αληθινής ενότητας, πραγματοποιήθηκε χθες στην ακριτική Ψέριμο η εκδήλωση για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και σήμερα, 28 Οκτωβρίου 2025, όλα τα παιδιά θα παρελάσουν στην παραλία του νησιού, τιμώντας το ΟΧΙ του 1940.

Στην Ψέριμο βρέθηκε μαζί με τα παιδιά του 11ου Δημοτικού Σχολείου του Περιστερίου, ο δήμαρχος, Ανδρέας Παχατουρίδης, που συνόδευσε τους μαθητές, με τους γονείς τους και τους συνεργάτες του και ο δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος.

Η παρουσία των μαθητών από το Περιστέρι στην Ψέριμο είχε βαθύ συμβολικό χαρακτήρα: το μεγάλο αστικό κέντρο και η εσχατιά της Ελλάδας ενώθηκαν μέσα από την εκπαίδευση, την αγάπη και την αλληλεγγύη, αποδεικνύοντας πως η Ελλάδα της ψυχής δεν γνωρίζει αποστάσεις.

Οι μαθητές στάθηκαν δίπλα στους δύο μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ψερίμου, το οποίο φέτος, ύστερα από 15 χρόνια, ξανάνοιξε τις πόρτες του, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και ζωής στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου.

Ο Δήμαρχος Καλυμνίων, κ. Γιάννης Μαστροκούκος, δήλωσε: «Σήμερα, στην άκρη του Αιγαίου, η Ελλάδα ενώθηκε ξανά μέσα από τα παιδιά της. Ο Δήμαρχος Περιστερίου, οι μαθητές, οι γονείς και οι συνεργάτες μας έφεραν στην Ψέριμο το πιο ζωντανό μήνυμα αλληλεγγύης. Όταν το κέντρο αγκαλιάζει την εσχατιά, τότε η Ελλάδα μεγαλώνει. Ευχαριστώ θερμά τον φίλο Δήμαρχο Περιστερίου, κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, για τη συγκινητική του παρουσία και στήριξη».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Περιστερίου, κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για τη συμμετοχή των μαθητών του στην εκδήλωση και υπογράμμισε τη σημασία της παιδείας και της ενότητας των Ελλήνων, όπου κι αν βρίσκονται.

Η Κάλυμνος και τα μικρά νησιά της, όπως η Ψέριμος, βρίσκονται πλέον ψηλά στον χάρτη της εθνικής ευαισθησίας και της αναγνώρισης. Από την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Τέλενδο μέχρι τις σημαντικές δωρεές μεγάλων εφοπλιστικών οικογενειών, κάθε πράξη δείχνει πως η προσπάθεια των ακριτών νησιωτών αναγνωρίζεται και εμπνέει.

Η σημερινή ημέρα στην Ψέριμο δεν ήταν απλώς μια επέτειος· ήταν ένα ζωντανό μάθημα ενότητας, πατριωτισμού και ελπίδας για το μέλλον της Ελλάδας

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακά πλάνα - Το «στολίδι» των «πράσινων» αγκαλιάζει την Ακρόπολη τη νύχτα!

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές δωρίζουν τα μαλλιά τους σε παιδιά με καρκίνο - Η πρωτοβουλία καθηγήτριας στην Έδεσσα

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο παράξενος λόγος που ο 13ος όροφος λείπει από πολλά κτίρια της Νέας Υόρκης

11:40ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Πλήθος κόσμου στη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα - Βίντεο-Εικόνες

11:34ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία υψώνεται ξανά στο Ηράκλειο

11:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωστής Χατζηδάκης: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του που πολέμησε στο ελληνοαλβανικό μέτωπο - «Μας έμαθαν να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας»

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει ο «κώδικας των τριών σφυριγμάτων» στα θέρετρα της Disney: Γιατί δεν θέλεις να τον ακούσεις ποτέ

11:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η Κατερίνα Καινούργιου σηκώνει τη «σημαία» της πρωινής ζώνης

11:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χειραψία Μητσοτάκη - Δένδια λίγο πριν τη στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου

11:00ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Κατάθεση στεφάνου από Κακλαμάνη, Ζαχαράκη, Συρίγο, Δούκα και Μάντζο στον Άγνωστο Στρατιώτη

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο: Δορυφόρος καταγράφει την ραγδαία ενίσχυση του τυφώνα «Μελίσσα» στην Τζαμάικα

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Opel εξετάζει κινεζικό ηλεκτρικό SUV για την ευρωπαϊκή αγορά

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης για 28η Οκτωβρίου: Ημέρα μνήμης και υπερηφάνειας

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

28η Οκτωβρίου: Στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη η Ζωή Κωνσταντοπούλου

10:45ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου - Live: Η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση από τη Θεσσαλονίκη

10:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποιοι ξηλώνουν τα καλώδια των φορτιστών και γιατί;

10:39ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Στην Ψέριμο 11 μαθητές από το Περιστέρι για τη μαθητική παρέλαση

10:36TRAVEL

Μπάρος: Το ομορφότερο οδικό πέρασμα της Ελλάδας που νιώθεις ότι «πετάς στα σύννεφα»

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Σύμβολο εθνικής μνήμης και θυσίας - Η διαχρονική ιστορία του

10:23ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Ισχυρή η παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. στο Σύνταγμα για τη μαθητική παρέλαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:27ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ξεσπά η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στην Κίσσαμο – «Το χωριό του τον πρόδωσε, δεν θα μάθετε την αλήθεια»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Πλήθος κόσμου στη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα - Βίντεο-Εικόνες

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Eurofighter: Ποια είναι τα μαχητικά αεροσκάφη που παίρνει η Τουρκία και το βασικό μειονέκτημα

10:45ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου - Live: Η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση από τη Θεσσαλονίκη

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: «Είχε περάσει από πάνω της με το αυτοκίνητο» - Συστηματική η κακοποίηση της 40χρονης

09:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης για την κηδεία Σαββόπουλου: «Καλά κάναμε και δεν πήγαμε»

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Πανικό σκόρπισε ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία – Τουλάχιστον 22 τραυματίες και καταρρεύσεις κτηρίων – Αγωνία για την επόμενη μέρα

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακά πλάνα - Το «στολίδι» των «πράσινων» αγκαλιάζει την Ακρόπολη τη νύχτα!

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Γλυφάδα: Είχε αποδράσει 18 φορές και επιτέθηκε δολοφονικά σε γυναίκα που τάιζε γάτες

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

11:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χειραψία Μητσοτάκη - Δένδια λίγο πριν τη στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου

15:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού μετά την 28η Οκτωβρίου - Πότε έρχεται νέα κακοκαιρία

12:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ: Μέσα στον Νοέμβριο η απόφαση για σκάνδαλο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ  

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Καλπάκι: Το χωριό των Ιωαννίνων που σημειώθηκε η πιο ιστορική μάχη των Ελλήνων στο έπος του 40'

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

06:20ΕΘΝΙΚΑ

Νύχτα-νύχτα το Έπος του 1940: Πώς καταγράφηκαν όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ημερολόγιο του Γενικού Στρατηγείου - Νέο ντοκουμέντο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ