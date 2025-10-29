Καρέ – καρέ η δράση συμμορίας ανηλίκων στην Πετρούπολη: Φωνάζουν, κάνουν χαμό και απειλούν κόσμο
Οι ανήλικοι δράστες δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν και βία, σύμφωνα με μαρτυρίες
Τον τρόμο έχει «σπείρει» μία συμμορία ανηλίκων σε γειτονιά της Πετρούπολης, όπου 20 με 25 νεαροί καίνε κάδους, προκαλούν φασαρίες και απειλούν κόσμο.
Οι δράστες, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία, ενώ όπως φαίνεται, είναι γνώριμοι των Αρχών, καθώς έχουν απασχολήσει πολλές φορές για παρόμοια αδικήματα.
Σε βίντεο ντοκουμέντα, διακρίνονται οι νεαροί σε γειτονιά της Πετρούπολης σε ΙΧ. Μάλιστα, μερικοί εξ αυτών κρέμονται από τα παράθυρα του οχήματος.
Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε εξέλιξη, με πολλούς από αυτούς να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.
