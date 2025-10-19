Πάτρα: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους και τον ξυλοκόπησαν άγρια

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Πατρών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δυο ανηλίκων, ηλικίας 16

και 14 ετών και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για σωματική βλάβη

αδύναμων ατόμων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία πατέρα 15χρονου, στις 8-9-2025 οι δυο

ανήλικοι προσέγγισαν τον γιό του έξω από κατάστημα υγειονομικού

ενδιαφέροντος και του κατάφεραν χτυπήματα στο κεφάλι, στα χέρια και στα

πόδια, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των ανηλίκων θα υποβληθεί στον

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Με πληροφορίες από tempo24.news

