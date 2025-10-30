Αυγό γίγας για ρεκόρ Γκίνες στο Ναύπλιο- Ζυγίζει 114 γραμμάρια

Αντιμέτωπος με ένα αυγό γίγας βρέθηκε την περασμένη Δευτέρας (27/10) ο αγρότης Κωνσταντίνος Πετρούλας όταν πήγε να μαζέψει τα αυγά από το κοτέτσι του στο Πολύγωνο Ναυπλίου. Ο αγρότης διαπίστωσε ότι είχε κάνει ένα αυγό γίγας που θα μπορούσε κάλλιστα να του δώσει τον τίτλο του ρεκόρ Γκίνες.

Ο κ, Πέτρουλας πήγε να μαζέψει τα αυγά όταν είδε ένα αυγό διπλάσιο σε μέγεθος από τα υπόλοιπα που του προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Όπως διαπίστωσε μάλιστα ο αγρότης, το αυγό ήταν διπλάσιο και σε βάρος από τα κανονικά καθώς όπως διαπίστωσε ζύγιζε 114 γραμμάρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν ο ίδιος αγρότης είχε βρει και πάλι ένα αυγό γίγας στο κοτέτσι του το οποίο μάλιστα ήταν και τρίκροκο.

