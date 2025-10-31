Εκτός ΜΕΘ ο 15χρονος που είχε καταρρεύσει σε γυμναστήριο στον Άλιμο

Εκτός ΜΕΘ νοσηλεύεται ο 15χρονος που είχε καταρρεύσει σε γυμναστήριο στον Άλιμο κατά τη διάρκεια προπόνησης. Ο 15χρονος μαθητής νοσηλεύεται πλέον στο Καρδιολογικό Τμήμα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», έχει επαφή με το περιβάλλον και μιλάει κανονικά.

Οι γιατροί τώρα αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να δουν από τι προήλθε η λιποθυμία και θέλουν ακόμη τα αποτελέσματα της μαγνητικής, στην οποία υποβλήθηκε.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα», ο 15χρονος σε περίπου 10 με 15 μέρες θα επιστρέψει στο σπίτι του. Μιλώντας στην εκπομπή η υπεύθυνη του γυμναστηρίου, Έλενα Μακρή, αναφέρει: «Έχουμε μιλήσει μαζί με την οικογένειά του και με τον ίδιο. Είναι γερός και δυνατός και ελπίζουμε γρήγορα να επιστρέψει στην κανονικότητά του».