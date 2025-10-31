Ταξί: Προχωρούν σε 48ωρη απεργία στις 5 και 6 Νοεμβρίου - Τι ζητά το ΣΑΤΑ

Την Τετάρτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί και συγκέντρωση στις 10 π.μ. στη συμβολή των οδών Σπ. Πάτση με τη λεωφόρο Αθηνών.

Newsbomb

Ταξί: Προχωρούν σε 48ωρη απεργία στις 5 και 6 Νοεμβρίου - Τι ζητά το ΣΑΤΑ
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική την Τετάρτη και την Πέμπτη (5 - 6 Νοεμβρίου 2025), μετά την απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) να προχωρήσει σε 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση. Την Τετάρτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί και συγκέντρωση στις 10 π.μ. στη συμβολή των οδών Σπ. Πάτση με τη λεωφόρο Αθηνών.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ζητούν ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίδες, αλλαγές στην πολιτική για την ηλεκτροκίνηση και άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών ταξί και μεταφορά της υποχρέωσης για το 2035.

Ειδικότερα, το ΣΑΤΑ με ανακοίνωση του καταγγέλλει την κυβέρνηση πως βάζει «ταφόπλακα στο επάγγελμα του ταξί, και χαρίζει την δημόσια επιβατική μεταφορά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, σε εφαρμογές πολυεθνικών με σκοπό την μετάβαση του μεταφορικού έργου στα ΕΙΧ και δηλώνει «δεν θα αφήσουμε κανέναν να διαλύσει το επάγγελμά μας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η κυβέρνηση, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κυρανάκη - Κεφαλογιάννη, βάζει ταφόπλακα στο επάγγελμα του ταξί και χαρίζει την δημόσια επιβατική μεταφορά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, σε εφαρμογές πολυεθνικών με σκοπό την μετάβαση του μεταφορικού έργου στα ΕΙΧ.

Η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση των ταξί από 1-1-2026, χωρίς ρεαλιστικό σχέδιο μετάβασης, είναι μια απόφαση - κόλαφος για τον κλάδο. Είναι μια απόπειρα εξόντωσης χιλιάδων επαγγελματιών, που παλεύουν καθημερινά για το μεροκάματο μέσα σε συνθήκες ακρίβειας, υπερφορολόγησης και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Απαιτούμε:

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: 'Αμεση παράταση της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. Ταξί από 1-1-2026. Η υποχρέωση αυτή να μετατεθεί οριζόντια για το 2035.

ΚΥΑ Κυρανάκη - Κεφαλογιάννη: 'Αμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 (ΦΕΚ ΄Β 4564).

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ: Δίκαιη φορολόγηση με βάση τα βιβλία και στοιχεία (Κ.Β.Σ.) - Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΛΩΡΙΔΕΣ: Ελεύθερη διέλευση των έμφορτων Ε.Δ.Χ. Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας, χωρίς διαχωρισμούς.

ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ - ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ:

Υπεράσπιση του ν.4530/2018, που διαχωρίζει το μεταφορικό έργο των ΕΔΧ Ταξί με τα ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ. με οδηγό και βελτίωση του όπου απαιτείται.

Σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα με οδηγό.

Το τρίωρο προκράτησης των ενοικιαζόμενων Ε.Ι.Χ. με οδηγό να ισχύσει σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με κατώτερη αποζημίωση τα 150 ευρώ.

Η πρόσφατη παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο ΣΑΤΑ και στα ΡαδιοΤαξί δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία. Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται μια τέτοια κίνηση που στοχεύει ευθέως τον δίκαιο αγώνα μας. Πίσω από τις επίσημες δικαιολογίες, κρύβονται μεγάλα συμφέροντα πολυεθνικών κολοσσών που επιδιώκουν να εξαφανίσουν τους μικρομεσαίους και να επιβάλουν έναν αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος μας.

Η επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής για τον έλεγχο φορέων και ενώσεων ταξί είναι προκλητική και προσβλητική για ολόκληρο τον κλάδο. Επιχειρεί να σπιλώσει τη φήμη και την τιμή μας, αφήνοντας υπόνοιες στην κοινή γνώμη για παρεμπόδιση ανταγωνισμού, χωρίς καμία ουσιαστική βάση. Μια τέτοια τακτική δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν και δείχνει ξεκάθαρα πως πίσω από αυτή την επίθεση κρύβονται αλλότρια συμφέροντα.

Δεν θα αφήσουμε κανέναν να διαλύσει το επάγγελμά μας. Δεν θα υποχωρήσουμε - Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι.

Όσο εκείνοι νομοθετούν ενάντια στο Ταξί, εμείς θα είμαστε στους δρόμους.

Καταγγέλλουμε την απόλυτη σιωπή και συντονισμένη Ομερτά που επιβάλλουν η Ομοσπονδία και η κυβέρνηση, κρυμμένοι πίσω από ψεύτικες υποσχέσεις και κρυφές συμφωνίες, απέναντι στην καταστροφική πολιτική που εξαντλεί τον κλάδο μας.

Καλούμε τους συναδέλφους σε γενικό ξεσηκωμό, με τη 48ωρη απεργία ως πρώτο σταθμό αγώνα σε όλη την Ελλάδα. Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας δεν περιμένει. Ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι, θα ανατρέψουμε τα σχέδια που μας θέλουν υποταγμένους και σιωπηλούς».

Τέλος το Σ.Α.Τ.Α. απευθύνει κάλεσμα ενότητας και μάχης προς όλα τα σωματεία ταξί της χώρας, τονιζοντας πως «η επίθεση που δεχόμαστε ως κλάδος δεν έχει σύνορα - δεν κάνει διακρίσεις.Είτε Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε Πάτρα, είτε νησιά: ο στόχος είναι κοινός - η υπεράσπιση του επαγγέλματος».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:26ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα - Ξεκάθαρο μήνυμα: Η αποπυρηνικοποίησή της είναι όνειρο θερινής νυκτός

00:11ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στα Εξάρχεια με συλλήψεις διαδηλωτών και τραυματισμούς αστυνομικών

00:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στο 5-3 Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

23:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα 2025: Το Σάββατο η αλλαγή του ωραρίου - Τι πρέπει να γνωρίζετε

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση υπουργείου Ανάπτυξης στον Χάρη Δούκα για τα πατίνια: Ας μάθει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές του

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Προχωρούν σε 48ωρη απεργία στις 5 και 6 Νοεμβρίου - Τι ζητά το ΣΑΤΑ

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το νέο του μπάνιο του στον Λευκό Οίκο: «Πολυτελές και μαρμάρινο»

23:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58: «Ανάσανε» μετά από κακοποίηση του μπάσκετ

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Συνελήφθησαν τέσσερις έφηβοι που σκότωσαν μια αγελάδα και το μοσχαράκι της - «Σκοτώσαμε τη μητέρα σου», φώναζαν

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η Βουλή απέρριψε τον «φόρο Ζικμάν» για τη φορολόγηση των υπερπλούσιων

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τι διαιτησία είναι αυτή; Τι κάνετε;»

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο ακριβότερος καφές στον κόσμο έφθασε στο Ντουμπάι - Σχεδόν 1000 δολάρια το φλιτζάνι

22:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Έπαιξαν καλύτερα από εμάς»

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Στις 10 Νοεμβρίου η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης του

22:34TRAVEL

Daily Express: Η Σάμος ανάμεσα στους «απίθανους προορισμούς» της Ευρώπης

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χριστιανισμός απειλείται από τους ισλαμιστές στη Νιγηρία

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Μπαμπούλη βοήθεια, θείε μη σκοτώσεις τη μαμά» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την επίθεση με τσεκούρι

22:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο: Νέα χρηματοδότηση ύψους €2.050.000 για την αναβάθμιση υποδομών

22:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR 92-84: «Ναυάγιο» στο Μόντε Κάρλο

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Ανατροπή με την πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς - Με νάιλον σακούλα στο κεφάλι βρέθηκε η μία σορός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:13ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Μπαμπούλη βοήθεια, θείε μη σκοτώσεις τη μαμά» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την επίθεση με τσεκούρι

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Ανατροπή με την πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς - Με νάιλον σακούλα στο κεφάλι βρέθηκε η μία σορός

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο γνωστός σεφ για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Καλαμάτα: Σκύλος δολοφόνος σχεδόν ακρωτηρίασε άνδρα δαγκώνοντάς τον - Αστυνομικός πυροβόλησε το ροτβάιλερ - Σε σοβαρή κατάσταση το θύμα της επίθεσης - Πολύ σκληρό βίντεο

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες προβλέπει το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει η αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πτώχευσε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες - Έβαλε λεφτά σε υπερπολυτελή project

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Απόπειρα ληστείας στο Μουσείο των Δελφών - Δυο συλλήψεις

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Προχωρούν σε 48ωρη απεργία στις 5 και 6 Νοεμβρίου - Τι ζητά το ΣΑΤΑ

20:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ληστεία μετά φόνου στη Σαλαμίνα - Νεκρή ηλικιωμένη με τραύμα στο κεφάλι από μπουκάλι

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

18:30LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος επιστρέφει στο ξενοδοχείο

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τι διαιτησία είναι αυτή; Τι κάνετε;»

00:11ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στα Εξάρχεια με συλλήψεις διαδηλωτών και τραυματισμούς αστυνομικών

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που το ασθενοφόρο φτάνει στο σχολείο και παραλαμβάνει τη 10χρονη μαθήτρια

23:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα 2025: Το Σάββατο η αλλαγή του ωραρίου - Τι πρέπει να γνωρίζετε

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Σε εφαρμογή τίθεται το σχέδιο «Εύρυτος» - Οι 7 πυλώνες του

09:09ΚΟΣΜΟΣ

«Game of Thrones» εναντίον AI - Πρώτη νίκη του συγγραφέα για τα πνευματικά δικαιώματα

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ