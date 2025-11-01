Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο

Τι ερευνούν οι Αρχές για τα αίτια της φωτιάς και το ρόλο του δεύτερου γιου που διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΠαΓΝΗ

Newsbomb

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην περιοχή του Μασταμπά Ηρακλείου. Απανθρακωμένοι βρέθηκαν μέσα δύο άνθρωποι. 

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η κοινωνία του Ηρακλείου Κρήτης την οικογενειακή τραγωδία που συγκλονίζει την περιοχή του Μασταμπά, καθώς μία ηλικιωμένη και ο κατάκοιτος γιος της βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Χαλέπας νωρίς το βράδυ της Παρασκευής.

Στην τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Μασταμπά, στο Ηράκλειο, μετά από φωτιά σε διπλοκατοικία τα δύο άτομα που βρέθηκαν απανθρακωμένα ήταν μια ηλικιωμένη και ο γιος της, περίπου 60 ετών.

ηρακλειο πυρκαγιά

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, η ηλικιωμένη γυναίκα ήταν κατάκοιτη, ενώ ο γιος της αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα καθώς υπέστη εγκεφαλικό προ δέκα ετών. Έτσι εκτιμάται ότι όταν ξέσπασε η φωτιά και οι δύο εγκλωβίστηκαν και βρήκαν τραγικό θάνατο.

Ο δεύτερος γιος της γυναίκας, που επίσης βρισκόταν στην διπλοκατοικία την ώρα της φωτιάς, μπήκε ξανά μέσα στην πολυκατοικία, πήγε στην ταράτσα και πέρασε στην διπλανή πολυκατοικία, όπου δεν πήδηξε επί τόπου, αλλά κρεμάστηκε από την άκρη.

Οι Πυροσβέστες και οι Αστυνομικοί του ζητούσαν να μην πέσει αλλά εκείνος άφησε τα χέρια του και βρέθηκε στο κενό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ.

Δείτε εικόνες του creta24 από την ανάσυρσή του από την πίσω πλευρά της διπλοκατοικίας:

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο άνδρας πανικοβλήθηκε και πήδηξε από την ταράτσα για να γλιτώσει ή αν προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

Στο σημείο βρέθηκαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. , αλλά και του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας με τις αρχές να ερευνούν προσεκτικά την υπόθεση.

Σύμφωνα μάλιστα με το cretalive τα ευρήματα στον τόπο της διπλής τραγωδίας είναι ανατριχιαστικά. Η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα, πιθανότατα από τις αναθυμιάσεις, καθώς το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ήταν καμένο. Σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι, όπως προαναφέρθηκε, κείτονταν νεκρός ένας άνδρας, περίπου 55 ετών και φέρεται να έφερε μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι. Ένα εύρημα που δίνει άλλη τροπή στην ήδη τραγική υπόθεση.

Σε σοκ βρίσκονται οι γείτονες και οι συγγενείς της οικογένειας

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό Ρεύμα: Από σήμερα το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης

04:27ΚΟΣΜΟΣ

Υπερηχητικό αεροσκάφος της NASA: Το πρώτο βήμα προς τις πτήσεις του μέλλοντος - Βίντεο

04:23ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο: Τα ευρήματα, η νάιλον σακούλα και οι έρευνες των αρχών

04:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανική ορχήστρα ερμηνεύει το «Espresso Macchiato» και γίνεται viral - Βίντεο

03:42WHAT THE FACT

Χριστούγεννα από Νοέμβριο; Γιατί δεν πρέπει να τα κατακρίνουμε

03:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκε ιστορικός παιδικός τάφος σε σχήμα κύβου - Αποκάλυψαν και χέρι με τέσσερα δάχτυλα

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Νηπιαγωγός έδεσε παιδί σε καρέκλα με κασκόλ και απολύθηκε: Είχε προσληφθεί μόλις 4 ημέρες νωρίτερα

02:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Καμία ανησυχία, όταν το μάτι γυαλίσει θα δούμε μαγείες»

02:31ΥΓΕΙΑ

Αυτοί είναι οι κύριοι εχθροί του εγκεφάλου - Ποια τρόφιμα να αποφεύγετε 

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Halloween: Φαντασμαγορικός εορτασμός σε όλον τον πλανήτη - Συλλήψεις για τρομοκρατία στο Μίσιγκαν

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι είναι οι «κυνηγοί τυφώνων» που εισέβαλαν στην καρδιά της καταιγίδας Melissa - Τα αεροσκάφη με ονόματα από το Μάπετ Σόου

01:53ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ αμφισβητεί ότι σοροί που παρέλαβε είναι ομήρων

01:40ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Το Πεντάγωνο ενέκρινε την παράδοση των Tomahawk στην Ουκρανία

01:13ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Νέα στοιχεία για το θάνατο της χήρας του υπουργού - «Την έβριζε ακραία, χωρίς λόγο, τη μητέρα του», είπε οικογενειακή φίλη - Τι ισχυρίζεται ο γιος

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βερολίνου μετά από συναγερμό για drone

00:51ΚΟΣΜΟΣ

Ο Sean «Diddy» Combs μεταφέρθηκε σε φυλακή στο Νιου Τζέρσεϊ για να εκτίσει την υπόλοιπη ποινή του

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα - Ξεκάθαρο μήνυμα: Η αποπυρηνικοποίησή της είναι όνειρο θερινής νυκτός

00:11ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στα Εξάρχεια με συλλήψεις διαδηλωτών και τραυματισμούς αστυνομικών

00:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στο 5-3 Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

23:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα 2025: Το Σάββατο η αλλαγή του ωραρίου - Τι πρέπει να γνωρίζετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:13ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Νέα στοιχεία για το θάνατο της χήρας του υπουργού - «Την έβριζε ακραία, χωρίς λόγο, τη μητέρα του», είπε οικογενειακή φίλη - Τι ισχυρίζεται ο γιος

04:23ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο: Τα ευρήματα, η νάιλον σακούλα και οι έρευνες των αρχών

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Μπαμπούλη βοήθεια, θείε μη σκοτώσεις τη μαμά» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την επίθεση με τσεκούρι

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες προβλέπει το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει η αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο γνωστός σεφ για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

13:33WHAT THE FACT

Στρατιωτικό κόλπο για να κοιμηθείτε σε 2 λεπτά - Τι πραγματικά ισχύει

04:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό Ρεύμα: Από σήμερα το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Halloween: Φαντασμαγορικός εορτασμός σε όλον τον πλανήτη - Συλλήψεις για τρομοκρατία στο Μίσιγκαν

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι είναι οι «κυνηγοί τυφώνων» που εισέβαλαν στην καρδιά της καταιγίδας Melissa - Τα αεροσκάφη με ονόματα από το Μάπετ Σόου

07:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποια στοιχεία οδηγούν στο τέλος του θρίλερ της διπλής δολοφονίας

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πτώχευσε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες - Έβαλε λεφτά σε υπερπολυτελή project

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Φάτος Νάνο

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

01:40ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Το Πεντάγωνο ενέκρινε την παράδοση των Tomahawk στην Ουκρανία

02:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Καμία ανησυχία, όταν το μάτι γυαλίσει θα δούμε μαγείες»

00:51ΚΟΣΜΟΣ

Ο Sean «Diddy» Combs μεταφέρθηκε σε φυλακή στο Νιου Τζέρσεϊ για να εκτίσει την υπόλοιπη ποινή του

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Ανατροπή με την πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς - Με νάιλον σακούλα στο κεφάλι βρέθηκε η μία σορός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ