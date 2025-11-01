Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην περιοχή του Μασταμπά Ηρακλείου. Απανθρακωμένοι βρέθηκαν μέσα δύο άνθρωποι.

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η κοινωνία του Ηρακλείου Κρήτης την οικογενειακή τραγωδία που συγκλονίζει την περιοχή του Μασταμπά, καθώς μία ηλικιωμένη και ο κατάκοιτος γιος της βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Χαλέπας νωρίς το βράδυ της Παρασκευής.

Στην τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Μασταμπά, στο Ηράκλειο, μετά από φωτιά σε διπλοκατοικία τα δύο άτομα που βρέθηκαν απανθρακωμένα ήταν μια ηλικιωμένη και ο γιος της, περίπου 60 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, η ηλικιωμένη γυναίκα ήταν κατάκοιτη, ενώ ο γιος της αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα καθώς υπέστη εγκεφαλικό προ δέκα ετών. Έτσι εκτιμάται ότι όταν ξέσπασε η φωτιά και οι δύο εγκλωβίστηκαν και βρήκαν τραγικό θάνατο.

Ο δεύτερος γιος της γυναίκας, που επίσης βρισκόταν στην διπλοκατοικία την ώρα της φωτιάς, μπήκε ξανά μέσα στην πολυκατοικία, πήγε στην ταράτσα και πέρασε στην διπλανή πολυκατοικία, όπου δεν πήδηξε επί τόπου, αλλά κρεμάστηκε από την άκρη.

Οι Πυροσβέστες και οι Αστυνομικοί του ζητούσαν να μην πέσει αλλά εκείνος άφησε τα χέρια του και βρέθηκε στο κενό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ.

Δείτε εικόνες του creta24 από την ανάσυρσή του από την πίσω πλευρά της διπλοκατοικίας:

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο άνδρας πανικοβλήθηκε και πήδηξε από την ταράτσα για να γλιτώσει ή αν προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

Στο σημείο βρέθηκαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. , αλλά και του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας με τις αρχές να ερευνούν προσεκτικά την υπόθεση.

Σύμφωνα μάλιστα με το cretalive τα ευρήματα στον τόπο της διπλής τραγωδίας είναι ανατριχιαστικά. Η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα, πιθανότατα από τις αναθυμιάσεις, καθώς το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ήταν καμένο. Σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι, όπως προαναφέρθηκε, κείτονταν νεκρός ένας άνδρας, περίπου 55 ετών και φέρεται να έφερε μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι. Ένα εύρημα που δίνει άλλη τροπή στην ήδη τραγική υπόθεση.

Σε σοκ βρίσκονται οι γείτονες και οι συγγενείς της οικογένειας

