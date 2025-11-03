Διακοπές νερού τη Δευτέρα (3/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΛΙΜΟΣ, EKTAKTH
ΚΑΛΑΜΑΚΙ
Βασ. Αμαλίας και Λοχαγού Χρονοπούλου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΧΑΡΝΕΣ, EKTAKTH
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Λεωφ. Πάρνηθος 360 και Κυρηνείας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, EKTAKTH
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Αριστοτέλους και Εθ. Αντιστάσεως
