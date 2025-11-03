«Παγιδευμένη» στους καπνούς η Λαμία: Απόκοσμες εικόνες σε Άγιο Λουκά και Προφήτη Ηλία

Απόκοσμο τοπίο θύμισε για μία ακόμη ημέρα η Λαμία, με τους καπνούς από το κάψιμο υπολειμμάτων καλλιεργειών να έχουν καλύψει την πόλη.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο άνεμος δεν στάθηκε σύμμαχος, επιτείνοντας την κατάσταση, με αποτέλεσμα οι καπνοί να φτάσουν μέχρι πάνω από τα Γαλανέικα. Απόκοσμες είναι οι εικόνες και από τον Άγιο Λουκά και τον Προφήτη Ηλία.

Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές ακόμη και η μυρωδιά καμένου ήταν αισθητή.

Ελπίζουν σε μία δυνατή βροχή οι κάτοικοι

Με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού, οι κάτοικοι ελπίζουν σε μία έντονη βροχή, σαν μια τελευταία ευκαιρία να απομακρύνουν ότι μη χρήσιμο από τα χωράφια τους. Για αυτό και οι καύσεις ήταν μαζικές, αναφέρει το lamiareport.

Δείτε εικόνες:

