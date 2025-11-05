Λήγει η απεργία των ταξί - Τι αποφασίστηκε μετά τη συνάντηση με τον Κυρανάκη

Η απεργία των ταξί θα λήξει στις 06:00 το πρωί της Πέμπτης (6/11)

Newsbomb

Λήγει η απεργία των ταξί - Τι αποφασίστηκε μετά τη συνάντηση με τον Κυρανάκη
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής αποφάσισε να δώσει τέλος στην 48ωρη απεργία των ταξί, έπειτα από τη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι του Συνδικάτου με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, δήλωσε ότι στην συνάντηση, η οποία διήρκεσε περίπου από 1,5 ώρα, ο κ. Κυρανάκης έδειξε διάθεση για συζήτηση επί των θεμάτων που έχουν τεθεί από τους ιδιότητες και τους οδηγούς ταξί, ενώ σε 20 ημέρες θα πραγματοποιηθεί ένα νέο ραντεβού.

Η απεργία των ταξί θα λήξει στις 06:00 το πρωί της Πέμπτης (6/11).

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη - Εντοπίστηκε οπλισμός σε σπηλιά

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο «εγκλωβίστηκε» εξαιτίας παρκαρισμένου αυτοκινήτου - Με τα πόδια συνέχισαν οι επιβάτες

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Λήγει η απεργία των ταξί - Τι αποφασίστηκε μετά τη συνάντηση με τον Κυρανάκη

14:52ME TO N & ME TO Σ

Τουμπεκί…

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Τέταρτος νεκρός μέσα σε ένα μήνα: Τι συμβαίνει στη Disney World;

14:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Δένει» τον κορμό του, εξασφαλίζει το μέλλον του

14:46ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Όμιλος AKTOR και η ΔΕΠΑ Εμπορίας επενδύουν στρατηγικά στην ενέργεια και την εξωστρέφεια

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φόρεσε γούνα στην Ελλάδα και οι γουνοποιοί της Καστοριάς την προσκάλεσαν στην Έκθεση: «Έχει ιδιαίτερο γούστο»

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Δεν έχουμε βλέψεις για το έδαφος γειτονικών χωρών - Σεβόμαστε τα κυριαρχικά τους δικαιώματα

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου στη Λάρισα: Τον χτύπησαν για να τους δώσει χρήματα

14:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2025: Μεγάλος νικητής η παράσταση «Φάουστ» του Άρη Μπινιάρη

14:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη «γεύση» από το βιβλίο του Τσίπρα - Προδημοσίευση μέρους του προλόγου «σε πρώτο πρόσωπο»

14:23ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Μοιράσου τη Δύναμή σου» - Μια πράξη δύναμης για τις γυναίκες που βρίσκονται σε χημειοθεραπεία

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός υπουργός χαρακτήρισε τον Μαμντάνι ως «υποστηρικτή της Χαμάς»

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Αγγελική Νικολούλη: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία της μητέρας της στον Πύργο Ηλείας

14:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το μήνυμά της μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

14:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρήνος στο παγκόσμιο βόλεϊ: Πέθανε ο 26χρονος Σάμπερ Καζεμί, αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Οι «Μαύρες Χήρες» της Ρωσίας: Η απάτη με τους «λευκούς γάμους» και τις αποζημιώσεις στις οικογένειες των νεκρών στρατιωτών

14:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγαλμένο από παλιούς Νοέμβριους το επόμενο Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος για τον Ευρωβουλευτή Νίκο Αναδιώτη: Πέθανε ο πατέρας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Γιατί ο Φανούρης Καργάκης δεν πυροβόλησε την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη - «Έπαιζαν πόλεμο» ακροβολισμένοι

14:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγαλμένο από παλιούς Νοέμβριους το επόμενο Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Λήγει η απεργία των ταξί - Τι αποφασίστηκε μετά τη συνάντηση με τον Κυρανάκη

13:41ΕΛΛΑΔΑ

«Δολοφόνοι, άναδροι»: Απολογούνται οι συλληφθέντες για τη δολοφονία 23χρονου οπαδού στη Χαλκίδα

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Οι «Μαύρες Χήρες» της Ρωσίας: Η απάτη με τους «λευκούς γάμους» και τις αποζημιώσεις στις οικογένειες των νεκρών στρατιωτών

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραχάλιος για «ΚΥΜΑ»: Η Καρυστιανού «με φώναξε να οργανώσουμε ένα κίνημα που θα φέρει την κάθαρση»

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος για τον Ευρωβουλευτή Νίκο Αναδιώτη: Πέθανε ο πατέρας του

18:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI

14:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρήνος στο παγκόσμιο βόλεϊ: Πέθανε ο 26χρονος Σάμπερ Καζεμί, αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Τέταρτος νεκρός μέσα σε ένα μήνα: Τι συμβαίνει στη Disney World;

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Ήταν 50 και θέλανε να μας φάνε και τους δύο να μείνουν ορφανά τα παιδιά μας - Αυτοί σκότωσαν τη θεία τους» λέει η χήρα του 39χρονου Φανούρη

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο «εγκλωβίστηκε» εξαιτίας παρκαρισμένου αυτοκινήτου - Με τα πόδια συνέχισαν οι επιβάτες

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος είναι ο καθηγητής Σπυριδάκης που δίδαξε Ελληνορωμαϊκή Ιστορία στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Πάγωμα ενοικίων, κοινωνικά παντοπωλεία και δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες από φόρους στους πλούσιους: Η ατζέντα του «Μαρξιστή» Ζόραν Mαμντάνι που θέλει να κάνει τη Νέα Υόρκη «Κόκκινο Μήλο»

13:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονίζει ο Πολονάρα: «Οι γιατροί μου είπαν ότι κατά 90% θα πεθάνω»

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φόρεσε γούνα στην Ελλάδα και οι γουνοποιοί της Καστοριάς την προσκάλεσαν στην Έκθεση: «Έχει ιδιαίτερο γούστο»

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοσή του - Τα βήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ