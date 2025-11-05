Λήγει η απεργία των ταξί - Τι αποφασίστηκε μετά τη συνάντηση με τον Κυρανάκη
Η απεργία των ταξί θα λήξει στις 06:00 το πρωί της Πέμπτης (6/11)
Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής αποφάσισε να δώσει τέλος στην 48ωρη απεργία των ταξί, έπειτα από τη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι του Συνδικάτου με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, δήλωσε ότι στην συνάντηση, η οποία διήρκεσε περίπου από 1,5 ώρα, ο κ. Κυρανάκης έδειξε διάθεση για συζήτηση επί των θεμάτων που έχουν τεθεί από τους ιδιότητες και τους οδηγούς ταξί, ενώ σε 20 ημέρες θα πραγματοποιηθεί ένα νέο ραντεβού.
