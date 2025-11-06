Θεσσαλονίκη: 73χρονη περιέλουσε με βενζίνη εξώπορτα και αυτοκίνητο 65χρονου

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, διαπιστώθηκε ότι τον Σεπτέμβριο του 2025, η γυναίκα περιέλουσε με βενζίνη την εξώπορτα οικίας που ανήκει σε 65χρονο άνδρα, καθώς και το Ι.Χ. αυτοκίνητο της κόρης του, με σκοπό να τα πυρπολήσει.

Η 73χρονη φέρεται να πέταξε αναμμένο βαμβάκι, προσπαθώντας να προκαλέσει φωτιά, ωστόσο ο ιδιοκτήτης την αντιλήφθηκε έγκαιρα και απομάκρυνε το εύφλεκτο υλικό, αποτρέποντας τα χειρότερα. Από το περιστατικό δεν προκλήθηκαν ζημιές.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα κίνητρα πίσω από την ενέργειά της.

