Τροχαίο στη Ναύπακτο: Τούμπαρε ΙΧ στον κόμβο Μαλαμάτων - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε εκτός οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του

Τροχαίο στη Ναύπακτο: Τούμπαρε ΙΧ στον κόμβο Μαλαμάτων - Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Ένα τροχαίο ατύχημα προκάλεσε συναγερμό στις αρχές νωρίτερα, το απόγευμα της Πέμπτης (6/11) στον κόμβο Μαλαμάτων Δωρίδας, στην περιοχή της Ναυπάκτου.

Όπως αναφέρει το nafpaktianews.gr, IX εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξε εκτός οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού.

Το όχημα έχασε τον έλεγχο και βγήκε από τον δρόμο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων και πληρώματος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρίου της Πάτρας για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

