Φωτιά τώρα στο Λεωνίδιο: Απειλεί τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού
Η φωτιά εξαπλώνεται, ενώ το Λεωνίδιο έχει πνιγεί στους καπνούς
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τη στιγμή που το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας δοκιμάζεται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα με σφοδρές καταιγίδες, φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στο Λεωνίδιο.
Η πυρκαγιά σύμφωνα με το leonidion.gr απειλεί τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η φωτιά εξαπλώνεται, ενώ το Λεωνίδιο έχει πνιγεί στους καπνούς.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:22 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η Black Friday ξεκινάει στη Vodafone και τα έχει όλα
11:45 ∙ LIFESTYLE