Φωτιά τώρα στο Λεωνίδιο: Απειλεί τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού

Τη στιγμή που το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας δοκιμάζεται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα με σφοδρές καταιγίδες, φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στο Λεωνίδιο.

Η πυρκαγιά σύμφωνα με το leonidion.gr απειλεί τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η φωτιά εξαπλώνεται, ενώ το Λεωνίδιο έχει πνιγεί στους καπνούς.

