Διακοπές νερού την Τετάρτη (12/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, EKTAKTH
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Ιάσονος και Ήρας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΙΛΙΟΝ, EKTAKTH
ΡΙΜΙΝΙΤΩΝ
Ανδρομάχης και Κλυταιμνήστρας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, EKTAKTH
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Λεωφ. Βραυρώνος
