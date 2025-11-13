Βυθίστηκαν 4 σκάφη: Πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Μαρίνα Ζέας που έκαψε ιστιοφόρο και τρία γιοτ

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Μαρίνα Ζέας, όπου τέσσερα σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες και βυθίστηκαν στη θάλασσα. Η φωτιά ξεκίνησε σε ένα ξύλινο ιστιοφόρο που εκτελούσε τουριστικά δρομολόγια προς την Αίγινα και επεκτάθηκε γρήγορα, καταστρέφοντας ολοσχερώς τρία πολυτελή γιοτ.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην Ακτή Θεμιστοκλέους, στη Μαρίνα Ζέας. Το ξύλινο ιστιοφόρο, το οποίο βρισκόταν δεμένο στη μαρίνα, πήρε φωτιά χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστοί οι ακριβείς λόγοι. Οι φλόγες επεκτάθηκαν ταχύτατα στα διπλανά σκάφη, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, καθώς και πλωτά μέσα της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού, όμως η μάχη με τη φωτιά διήρκησε πάνω από5,5 ώρες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των πυκνών καπνών.

Παρά τις προσπάθειες των αρχών, τα τέσσερα σκάφη υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή και βυθίστηκαν στη θάλασσα.

Ευτυχώς, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, καθώς η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από το Λιμενικό, αποτρέποντας περαιτέρω κινδύνους. Για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τοποθετήθηκε ειδικό πλέγμα γύρω από το σημείο βύθισης των σκαφών, με στόχο να περιοριστεί η διαρροή καυσίμων και άλλων ρυπαντικών υλικών.

Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζεται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής να εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.