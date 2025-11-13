Βυθίστηκαν 4 σκάφη: Πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Μαρίνα Ζέας που έκαψε ιστιοφόρο και τρία γιοτ

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην Ακτή Θεμιστοκλέους, στη Μαρίνα Ζέας

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Βυθίστηκαν 4 σκάφη: Πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Μαρίνα Ζέας που έκαψε ιστιοφόρο και τρία γιοτ
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Μαρίνα Ζέας, όπου τέσσερα σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες και βυθίστηκαν στη θάλασσα. Η φωτιά ξεκίνησε σε ένα ξύλινο ιστιοφόρο που εκτελούσε τουριστικά δρομολόγια προς την Αίγινα και επεκτάθηκε γρήγορα, καταστρέφοντας ολοσχερώς τρία πολυτελή γιοτ.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην Ακτή Θεμιστοκλέους, στη Μαρίνα Ζέας. Το ξύλινο ιστιοφόρο, το οποίο βρισκόταν δεμένο στη μαρίνα, πήρε φωτιά χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστοί οι ακριβείς λόγοι. Οι φλόγες επεκτάθηκαν ταχύτατα στα διπλανά σκάφη, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, καθώς και πλωτά μέσα της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού, όμως η μάχη με τη φωτιά διήρκησε πάνω από5,5 ώρες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των πυκνών καπνών.

Παρά τις προσπάθειες των αρχών, τα τέσσερα σκάφη υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή και βυθίστηκαν στη θάλασσα.

Ευτυχώς, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, καθώς η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από το Λιμενικό, αποτρέποντας περαιτέρω κινδύνους. Για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τοποθετήθηκε ειδικό πλέγμα γύρω από το σημείο βύθισης των σκαφών, με στόχο να περιοριστεί η διαρροή καυσίμων και άλλων ρυπαντικών υλικών.

Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζεται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής να εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.

1763026409884-196207576-1.jpg
1763026420246-378038238-2.jpg
1763026436426-821278887-3.jpg
1763026446911-34499089-5.jpg
1763026456397-853568922-7.jpg
1763026466285-422893772-8.jpg
[381992] ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΣΚΑΦΗ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
[381992] ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΣΚΑΦΗ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
[381992] ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΣΚΑΦΗ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
[381992] ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΣΚΑΦΗ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
[381992] ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΣΚΑΦΗ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
[381992] ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΣΚΑΦΗ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος σε φθηνά προϊόντα από Temu και Shein; - Έρχονται φόροι σε πακέτα κάτω των 150 ευρώ

11:49LIFESTYLE

Ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ πουλά αναμνηστικά από το «Dawson’s Creek» για να πληρώσει την αντικαρκινική θεραπεία: «Φυλούσα αυτούς τους θησαυρούς, περιμένοντας τη στιγμή να τους αξιοποιήσω»

11:42WHAT THE FACT

Δεν είναι μύθος: Αυτό το χρώμα μαγιό μπορεί να σας κάνει «δόλωμα» για καρχαρίες

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τα 3 νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη: Απαραίτητη επένδυση - Ποιοτικό άλμα στην πρόληψη των πυρκαγιών

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία καθηλώνει όλα τα αεροσκάφη C-130 μετά το αεροπορικό δυστύχημα

11:28ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Δεν έκαναν... προκοπή χωρίς Γιάννη οι Μπακς - Διαστημικός ο Γιόκιτς

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτή είναι η 49χρονη που σκοτώθηκε σε φούρνο - Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα

11:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ανυπομονώ για τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο - Φανταστική χώρα η Ελλάδα

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δολοφονία στην Ιταλία: Μητέρα έκοψε το λαιμό του εννιάχρονου γιου της

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Η «11η Σεπτεμβρίου του Παρισιού» - Η σφαγή του Μπατακλάν

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος, παρά την καταδίκη, κατηγορούμενος για γενετήσια πράξη με 14χρονη στο Βόλο

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Βορίζια: Πίσω από το «έθιμο βεντέτα» κρύβονται κανονικές εγκληματικές οργανώσεις

11:02ΚΥΠΡΟΣ

Σεισμός στην Κύπρο: Μέχρι 7 Ρίχτερ οι δονήσεις που μπορούν να γίνουν στην περιοχή, εξηγεί ο καθηγητής Γεράσιμος Παπαδόπουλος

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είναι μόνο το Λούβρο: Τα μουσεία της Γαλλίας χάνουν τον πόλεμο με τους κλέφτες - 9 ληστείες τον τελευταίο χρόνο

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκαν 4 σκάφη: Πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Μαρίνα Ζέας που έκαψε ιστιοφόρο και τρία γιοτ

10:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Δένδια - Γκιλφόιλ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Υπέρ ενός κοινού προοδευτικού ψηφοδελτίου απέναντι στον Μητσοτάκη - Τι είπε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

10:51ΥΓΕΙΑ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν νέο τρόπο να χάσετε βάρος χωρίς να κινείστε

10:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR και προκριματικά Μουντιάλ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Νέα έκδοση California Special για την ηλεκτρική Mustang Mach-E

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτή είναι η 49χρονη που σκοτώθηκε σε φούρνο - Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δολοφονία στην Ιταλία: Μητέρα έκοψε το λαιμό του εννιάχρονου γιου της

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

10:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ηταν το πεπρωμένο του»: Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για τον γιο του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Καρχαρίας τριών μέτρων εντοπίστηκε στην Αργολίδα - Ψαράς «πάλεψε» για να τον απελευθερώσει

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς έγινε η τραγωδία με την 49χρονη - «Ήταν μόνη της στο κατάστημα, ήταν ακαριαίο»

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε

07:43ΚΟΣΜΟΣ

«Τουρισμός θανάτου στο Σαράγεβο»: Έρευνα στην Ιταλία για τους πλούσιους που πλήρωναν για να πυροβολούν αμάχους

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τα 3 νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη: Απαραίτητη επένδυση - Ποιοτικό άλμα στην πρόληψη των πυρκαγιών

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκαν 4 σκάφη: Πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Μαρίνα Ζέας που έκαψε ιστιοφόρο και τρία γιοτ

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε ζωτικά όργανα και στον εγκέφαλο ο 22χρονος που προσπάθησε να φάει αμάσητο μπέργκερ για challenge

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε φούρνο στη Λάρισα: 49χρονη σκοτώθηκε όταν τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στο ζυμωτήριο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πιθανόν από το φουλάρι έχασε τη ζωή της η 49χρονη εργαζόμενη - «Έγινε θηλιά στο λαιμό της»

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος σε φθηνά προϊόντα από Temu και Shein; - Έρχονται φόροι σε πακέτα κάτω των 150 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ