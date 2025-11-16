Κιλκίς: Πλήρωσε 3.200 ευρώ για αυτοκίνητο και δεν το παρέλαβε ποτέ - Χειροπέδες σε δύο άτομα
Ο άνδρας κατέθεσε το χρηματικό ποσό για την αγορά οχήματος μέσω αγγελίας στο διαδίκτυο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Θύμα απάτης έπεσε ένας άνδρας στο Κιλκίς, ο οποίος κατέβαλε χρηματικό ποσό για αγορά αυτοκινήτου, το οποίο δεν παρέλαβε ποτέ.
Ο άνδρας πείστηκε από δύο άτομα πέρσι τον Φεβρουάριο να καταθέσει μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, το χρηματικό ποσό των 3.200 ευρώ, ως αντίτιμο για την αγορά οχήματος, το οποίο είχαν προηγουμένως αναρτήσει σε αγγελία στο διαδίκτυο.
Όταν δεν παρέλαβε το όχημα προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία.
Δύο άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δράστες και από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:33 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League 2: Πέρασε από την Τρίπολη και επέστρεψε στην κορυφή ο Ηρακλής
15:27 ∙ WHAT THE FACT
Δεν είναι μόνο το γιαούρτι: 6 τροφές που περιέχουν περισσότερα προβιοτικά
06:55 ∙ LIFESTYLE
MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται
12:10 ∙ WHAT THE FACT