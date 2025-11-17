Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο Κέντρο - Κλειστός παραμένει ο σταθμός Μέγαρο Μουσικής
Άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις εκδηλώσεις μνήμης για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου
Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή λόγω των εκδηλώσεων μνήμης για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.
Παράλληλα άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο, Ευαγγελισμός και Ομόνοια ενώ παραμένει κλειστός ο σταθμός Μέγαρο Μουσικής.
