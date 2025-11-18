Κίνηση τώρα: «Κόλαση» Κηφισός, Αττική Οδός και Κηφισίας - Ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Αυξημένη η κυκλοφορία κεντρικούς δρόμους της Αττικής την Τρίτη 18 Νοεμβρίου.

Στον Κηφισό, η κίνηση και στα δύο ρεύματα είναι ιδιαίτερα πυκνή, αναγκάζοντας τους οδηγούς να οπλιστούν με υπομονή καθώς η ροή των οχημάτων γίνεται σχεδόν σημειωτόν.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, όπου οι καθυστερήσεις είναι αισθητές.

Επιπλέον, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου η συμφόρηση επηρεάζει τις μετακινήσεις, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες.

Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα, ειδικά κατά μήκος της περιοχής της Δάφνης, όπου συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης.

Παράλληλα, προβλήματα παρατηρούνται στον Σκαραμαγκά, καθώς και στον άξονα της Εθνικής Αντίστασης – Καποδιστρίου, από τη Νέα Ιωνία έως το Χαλάνδρι, λόγω εκτεταμένων έργων οδοποιίας.

Τέλος, καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό που ξεπερνούν τα 20 λεπτά.