Εκλογή της Ελληνίδας δικαστή Αικατερίνης Κουτσοπούλου στο Δικαστήριο Επίλυσης Διαφορών του ΟΗΕ

Η Αικατερίνη Κουτσοπούλου, πρόεδρος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως δικαστής μερικής απασχόλησης στο Δικαστήριο Επίλυσης Διαφορών των Ηνωμένων Εθνών (UNDT) με μη ανανεώσιμη επταετή θητεία που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο της 80ής Συνόδου της Συνέλευσης.

Η εκλογή της κ. Κουτσοπούλου αποτελεί τη δεύτερη φορά που δικαστής από την Ελλάδα εντάσσεται στο σύστημα εσωτερικής δικαιοσύνης του ΟΗΕ, το οποίο επιλύει υπηρεσιακές διαφορές προσωπικού του Οργανισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η πρώτη φορά που εξελέγη Έλληνας δικαστής σε διοικητικό δικαστήριο του ΟΗΕ ήταν το 2000 με την εκλογή του Σπυρίδων Φλογαΐτη, ο οποίος διατέλεσε μεταξύ άλλων πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Συμβουλίου Εσωτερικής Δικαιοσύνης (A/80/152), η Ελληνίδα δικαστής ήταν μεταξύ των δέκα επικρατέστερων υποψηφίων που προτάθηκαν για τις πέντε θέσεις μερικής απασχόλησης του UNDT. Το Συμβούλιο αξιολόγησε 391 αιτήσεις από 79 χώρες -αριθμός ρεκόρ- μέσω γραπτής εξέτασης, συνεντεύξεων και ελέγχων ακεραιότητας, προτού υποβάλει τις τελικές εισηγήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

Η κ. Κουτσοπούλου διαθέτει 15ετή εμπειρία στην απονομή διοικητικής και πειθαρχικής δικαιοσύνης, με εξειδίκευση στο δίκαιο του ασύλου και της μετανάστευσης. Είναι επίσης πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας και αντιπρόεδρος (παγκοσμίως) της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών Προσφύγων και Μετανάστευσης (IARMJ), καθώς και δικαστική εκπαιδεύτρια σε συνεργασία με το ΔΕΕ, το ΕΔΔΑ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Βραβεύθηκε το 2022 με το Μετάλλιο Τιμής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για εξαίρετη δικαστική υπηρεσία, ενώ διαθέτει διδακτορικό στο δίκαιο της ΕΕ και μεταδιδακτορική έρευνα στο διεθνές δίκαιο.

«Για μένα, το να υπηρετώ ως δικαστής στο UNDT δεν είναι προνόμιο, είναι ευθύνη να υπερασπίζομαι το κράτος δικαίου και να εγγυώμαι τη δίκαιη διαδικασία για κάθε μέλος του προσωπικού, χωρίς φόβο ή εύνοια», ανέφερε στη δήλωση υποψηφιότητάς της.

Παράλληλα, ο αντεπίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Ιωάννης Κάρκαλης, επίσης προταθείς από το Συμβούλιο για το Δικαστήριο Εφέσεων του ΟΗΕ (UNAT), δεν εξελέγη με μικρή διαφορά στον δεύτερο γύρο της εκλογικής διαδικασίας.