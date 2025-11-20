Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ

Δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη ο 22χρονος φοιτητής, ο οποίος υπέστη απόφραξη των αεραγωγών μετά από κατάποση κομματιού μπέργκερ χωρίς να το μασήσει στο Κορωπί, αφήνοντας την τελευταία του πνοή μετά από 8 ημέρες παραμονής στη ΜΕΘ του «Γεννηματάς».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο φοιτητής κατάπιε ολόκληρο το κομμάτι μπέργκερ, χωρίς να το μασήσει σωστά, γεγονός που προκάλεσε απόφραξη των αεραγωγών του και έντονη δυσκολία στην αναπνοή. Οι φίλοι του περιέγραψαν πως ο νεαρός πανικοβλήθηκε και λίγο αργότερα κατέρρευσε, ενώ δεν ανέπνεε για περισσότερα από δύο λεπτά.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο προσπάθησαν με κάθε μέσο να τον επαναφέρουν. Ακολούθως, ο 22χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και διασωληνώθηκε.

Ο 22χρονος είχε υποστεί σοβαρές βλάβες στα ζωτικά του όργανα με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή το πρωί της Πέμπτης (20/11).

